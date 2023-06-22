Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kira düzenlemesi açıklaması: Kira artış oranı yüzde 25

Adalet Bakanı Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 25 üst sınırı 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak. Konut kiralarındaki kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak. Son aylarda fahiş fiyatlarla ilgili mücadele ile ilgili aldığımız tedbirler var.