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Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kira düzenlemesi açıklaması: Kira artış oranı yüzde 25

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kira düzenlemesi açıklaması: Kira artış oranı yüzde 25

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira-konut fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Tunç, konutlarda kira artış oranının yüzde 25 olarak 2 Temmuz’dan itibaren 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 25 üst sınırı 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak. Konut kiralarındaki kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak. Son aylarda fahiş fiyatlarla ilgili mücadele ile ilgili aldığımız tedbirler var.

Öte yandan uyuşmazlıklar için arabuluculuk sistemi devreye giriyor. Dava açmadan önce arabulucuya gitme durumu olacak. Mahkemelere gitmeden çözümü dostane bir şekilde olacak. Eylül ayından itibaren devreye girecek.

NOTERLERDE GAYRİMENKUL SATIŞI

4 Temmuz'dan itibaren uygulamaya geçecek önemli bir düzenlemeydi. Noterlerimizde gayrimenkul satışı yapılabilecek. Bu tabi önemli, artık nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonu da açık oluyorlar.

Taşınmaz satışı şimdi noterlerde de imkanlar getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak.

Geçen yasama dönemimizde yasalaştırdığımız bir konuydu. Bu da vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması noktasında çok önemli bir düzenlemeydi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Kirada yüzde 25 sınırı 1 yıl uzatıldı KİRADA YÜZDE 25 SINIRI 1 YIL UZATILDI

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