Borsa İstanbul’dan kapanış rekoru! Pozitif seyir sürüyor...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,71 artışla günü 6.106,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.121,60 puana taşıdı.