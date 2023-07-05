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Borsa İstanbul’dan kapanış rekoru! Pozitif seyir sürüyor...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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Borsa İstanbul’dan kapanış rekoru! Pozitif seyir sürüyor...

Türkiye ekonomisinin dışarıya açılan can damarı Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 6.106,07 ile tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı. Bu gelişme ardından analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,71 artışla günü 6.106,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.121,60 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL'DA POZİTİF SEYİR

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem para politikasına yönelik soru işaretlerini azaltabileceğini, varlık fiyatlarında da oynaklığı artıracağının tahmin edildiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvurusu, JOLTS açık iş sayısı, dış ticaret dengesi, Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.250 seviyesinin direnç, 5.900 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa’da kapanış rekoru! Pozitif seyir... BORSA'DA KAPANIŞ REKORU! POZİTİF SEYİR...

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