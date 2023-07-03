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Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru! 6000 puana yöneldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2023
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Borsa İstanbul’dan tüm zamanların rekoru! 6000 puana yöneldi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,88 artışla rekor seviye olan 5.867,23 puandan başladı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,62'yle ulaştırma oldu.

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