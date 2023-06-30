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Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023? 30 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2023
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Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023? 30 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı?

"Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Alım ve satım işlemlerine devam etmek isteyen yatırımcılar ise 2. gün işlemlerin kaldığı yerden sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Peki, Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023? 30 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı?

"Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023? 30 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alım ve satım işlemi yapmak isteyenler Borsa'nın bugün işlem görüp görmediğine odaklandı. Kurban Bayram 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Peki, Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023? 30 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı?

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı resmi tatil olduğundan bayram boyunca kapalı olacak. Borsa İstanbul özel bankalar ile aynı sınıfta olduğundan resmi ve dini bayram günlerinde kapalı olmaktadır.

Bu sebeple 28 Haziran Çarşamba, 29 Haziran Perşembe, 30 Haziran Cuma, 1 Temmuz Cumartesi ve 2 Temmuz Pazar günü kapalı olacak.

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. 2 Temmuz Pazar günü hafta sonu tatili olduğundan Borsa İstanbul tekrar çalışmaya 3 Temmuz Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

BORSA İSTANBUL'UN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

1 OCAK

23 NİSAN

1 MAYIS

19 MAYIS

15 TEMMUZ

30 AĞUSTOS

29 EKİM

KURBAN BAYRAMI

RAMAZAN BAYRAMI

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