"Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023? 30 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alım ve satım işlemi yapmak isteyenler Borsa'nın bugün işlem görüp görmediğine odaklandı. Kurban Bayram 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Peki, Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023? 30 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı?