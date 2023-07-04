Fransa'da "banliyö" isyanı! Olaylar aşırı sağı güçlendirir mi?

Fransa’da 17 yaşındaki Nahel’in ölümüyle başlayan olaylar 7. günde devam ederken çok sayıda gözaltı var. Gözaltına alınanların yaşlarının 17 sınırında olması ise oldukça dikkat çekici bir durum olarak göz çarpıyor. Ülkede olayların yatıştığı tezi ortaya konurken geceleri yağma-yakma ve yıkma olayları sürüyor. Peki Macron’un olayları bastırmak için bir planı var mı, OHAL kararı alır mı? Dalga dalga yayılan protestoların sebebi ne, sonuç ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ile gazeteci Ceyhun Bozkurt değerlendirdi.

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