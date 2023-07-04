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Memurlara 8 bin lira seyyanen zam iddiası! A Haber'de milyonları heyecanlandıran kulis! Gözler artık enflasyon rakamında...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Memurlara 8 bin lira seyyanen zam iddiası! A Haber’de milyonları heyecanlandıran kulis! Gözler artık enflasyon rakamında...

Türkiye'de milyonlarca memur ve emekli yarın açıklanacak enflasyon oranı sonrasında maaşlarına yapılacak olan zam miktarını merakla bekliyor. Maaş zammı için "refah payı, seyyanen ve oransal" olmak üzere 3 çeşit zam gündemde yer alırken A Haber ekranlarında seyyanen zam miktarına yönelik son kulis bilgileri paylaşıldı. Peki memur maaşlarında seyyanen zam ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye genelinde 4 milyonun üzerinde memur 16 milyona yakın emeklinin temmuz zam oranı yarın netleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENİYOR

TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine, toplu sözleşmeye bağlı ikinci altı ay zammına ek olarak verilecek enflasyon farkı ortaya çıkacak.

TEMMUZDA HESAPLARDA

Maaş zammı için "refah payı, seyyanen ve oransal" olmak üzere 3 seçenek ön plana çıkıyor. Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış farklılaşırken, emekli aylığında kademeli bir artış söz konusu olacak. Zamlı maaş ve aylıklar temmuz ayında birlikte ödenecek.

MEMUR MAAŞLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME TBMM'YE GELİYOR

Memur maaşlarına ilişkin düzenlemenin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifi saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÇARŞAMBA GÜNÜ NETLEŞMİŞ OLACAK

Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlattıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız." ifadesini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI: REFAH VE YAŞAM KALİTESİ ÖNCELİĞİMİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş düzenlemesine ilişkin, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." dedi.

Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu.

PEKİ KULİSLERDEKİ SON BİLGİLER NELER?

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Siyasal İletişimci Ferhat Murat ve Akademisyen Dr.Eray Güçlüer memur zamlarına yapılacak seyyanen zam oranına ilişkin son kulis bilgilerini paylaştı.

7 BİN TL SEYYANEN ZAM + YÜZDE 25 ZAM

Siyasal İletişimci Ferhat Murat seyyanen zamma ilişkin rakam vererek "Seyyanen zam en alttan en üste tüm memur gruplarına aynı miktarda ödemedir. 25 bin alana da 7 bin, 11 bin alana da 7 bin ilave olacak. Benim kulis bilgim en düşük seyyanen zam 7 bin lira ve üzerine yüzde 25 bandında ek bir zam gündemde." dedi.

8 BİN TL SEYYANEN ZAM

Akademisyen Eray Güçlüer ise yaptığı açıklamada "Benim aldığım kulis bilgisi de 8 bin TL seyyanen zam. İçerideki bazı kaynaklardan öğrendim" ifadelerini kullandı.

A Haber’de milyonları heyecanlandıran kulis... A HABER'DE MİLYONLARI HEYECANLANDIRAN KULİS...

Memurlara yönelik zam tablosunda yeni maaşlar
Milyonlara yeni maaş! Zam oranı netleşiyor

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