Narsist kişilik bozukluğu nedir? Narsist insanların kişilikleri nasıl şekillenir?
Kişilik bozukluklarının alt türlerinden biri olan 'narsizm' çok sık rastlanan bir hastalık olarak biliniyor. Peki, narsist kişilik bozukluğunun belirtileri nelerdir? Narsist biriyle birlikte olanların dikkat etmesi gerekenler neler? İşte tüm detaylar…
"Kafanda kurmuşsun, çok alıngansın, beni bu hale sen getirdin, her şeyin en iyisini ben bilirim." İşte bu cümleleri çok sık duyuyorsanız. Karşınızdaki kişi narsist olabilir.
Narsisizm hakkında A Haber'e önemli açıklamalarda bulunan uzman psikolog Dr. Rukiye Karaköse, "Narsist insanlar karşısındaki insanın gözündeki ilgi pırıltısı ile beslenir onun kendine hayran olması onun besin kaynağıdır." diye konuştu.
Narsizim, abartılı bir kendini beğenmişlik duygusu, küçümseyen veya tepeden bakan tutumlarla karakterize bir kişilik bozukluğudur. Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci, "Kendi fikrine kendine ait her şeye hayran olması ve bunu yüzde yüz doğru bulması." İfadelerini kullandı.
Uzman psikolog Rukiye Karaköse narsist kişilerin kullandığı kalıpları sıraladı. Karşısındakini sürekli suçlu hissettirdiğini söyledi. Karaköse, "Narsist insanların kullandığı kalıplar vardı. 'Sana öyle geliyor. Çok alıngansın' gibi cümleler sıralarlar. Karşı tarafa duygusal veya fiziksel şiddet uygular ve bunun için karşı tarafı suçlarlar. Karşı tarafı suçlu hissettir." dedi.
Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci, özellikle ilişkilerde bu durumun ortaya çıktığını belirtti. Peynirci, "Eşler arasında etkileri oluyor. Bir aşağılama özelliği vardır. 'Benim sayemde' ifadeleri çok kullanılır. Narsist insanların empati yapmaları çok zor oluyor. " dedi. Peynirci, narsist insanlara maruz kalanlarda unutkanlık başladığını söyledi.
Karaköse, ileri düzey narsistliğin, çok zor düzeldiğinin altını çizdi. Karaköse, "Gittikleri terapistler bile onları en ufak şekilde hatası ile yüzleştirirse bunu kabul etmez. Kendini doğrulamak için mücadele eder." sözlerine yer verdi.
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