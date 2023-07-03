Narsist kişilik bozukluğu nedir? Narsist insanların kişilikleri nasıl şekillenir?

Narsizim, abartılı bir kendini beğenmişlik duygusu, küçümseyen veya tepeden bakan tutumlarla karakterize bir kişilik bozukluğudur. Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci, "Kendi fikrine kendine ait her şeye hayran olması ve bunu yüzde yüz doğru bulması." İfadelerini kullandı.