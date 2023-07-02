02 Temmuz 2023, Pazar
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Fransa, insan hakları ve sömürgecilik! Afrika üzerindeki kirli eller
Fransa'da 17 yaşındaki cezayir asıllı genç polis kurşunuyla ölünce ülke karıştı. özellikle afrika kökenlilerin, göçmenlerin yaşadığı bölgelerde protestolar kontrolden çıktı.Yaşananlar Fransa'nın Afrika'daki sömürü düzenini yeniden gündeme getirdi. İnsan hak ve özgürlüklerini ayaklar altına alan düzende mazlum fakir, halkların payına yokluk yoksulluk acı ve gözyaşı düştü. Detaylar analiz haberimizde...