Ekonomide yol haritası nasıl olacak? İşte 3 yıllık program
"Daha güçlü Türkiye" hedefiyle, Hükümet yeni bir yol haritası çiziyor. 3 yıllık bir ekonomi programı hazırlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülük etti bu programın hazırlanmasına. Ekim ayında Meclis'e gelecek. Yeni dönemin en önemli iki başlığı ise; enflasyonla mücadele ve Türk lirasının değerinin korunması…
Düşük enflasyon, güçlü Türk lirası... Bu iki başlık üç yıllık ekonomi rotasının temellerini oluşturacak. Fahiş fiyatla mücadele ve maliyetlerin düşürülmesi de atılacak adımlar arasında. Konuya dair Başkan Erdoğan, "Halkımızın geniş kesimlerini enflasyonun etkisinden korumaya yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız." mesajını verdi.
Asgari ücret, emekli ve memur maaş artışı… Bir taraftan vatandaşın alım gücü korunmaya çalışılırken asıl mücadele diğer tarafta veriliyor. Maaşlar artıyor ama etiketler çok daha hızlı değişiyor. Bu yüzden yeni ekonomik yol haritasında en önemli madde enflasyonla mücadele olacak.
Sosyal konut projesi hızlanacak. Genç girişimcilere destek paketi verilecek. Orta Vadeli Program üç yıl için devreye alınacak. Gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılması, dar gelirlinin korunması da yeni dönemin olmazsa olmazlarından. Dar gelirliye destek artacak. Yeni dönemde gençlere ayrı bir önem verilecek. Beyin göçünü önlemek, nitelikli insan gücünü kazanmak için girişimcilikte özellikle gençlere nakdi destek verilecek.
Özellikle büyükşehirlerde en büyük sıkıntı artan kiralar. 5 bin liralık kira 15 binlere çıktı. Yüzde 25 üst sınır zam uygulaması getirilse de yeni ekonomik programda kira artışıyla mücadele de var. Kirayı düşürmek için sosyal konut projeleri hızlanacak.
Çalışanların vergi yükünü hafifletmek için de düğmeye basıldı. Çalışma tamamlandığında, brüt çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak. Türk lirasının değerinin korunması da öncelikli hedef. Bu kapsamda Türk lirasına destek için kur korumalı mevduatta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervinin, geçtiğimiz hafta 8,5 milyar dolarla tarihin en büyük haftalık artışını yaptığını da duyurdu.
YENİ EKONOMİ YOL HARİTASI EKİM AYINDA MECLİS'TE
Yeni ekonomi programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde hazırlanıyor. Eylül ayında açıklanacak olan Orta Vadeli Program, ekim ayında Meclis'e gelecek.
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