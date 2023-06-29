Ekonomide yol haritası nasıl olacak? İşte 3 yıllık program

Çalışanların vergi yükünü hafifletmek için de düğmeye basıldı. Çalışma tamamlandığında, brüt çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak. Türk lirasının değerinin korunması da öncelikli hedef. Bu kapsamda Türk lirasına destek için kur korumalı mevduatta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervinin, geçtiğimiz hafta 8,5 milyar dolarla tarihin en büyük haftalık artışını yaptığını da duyurdu.