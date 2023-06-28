İsveç’ten bayramda tahrik eylemine izin! İsveç neden Kur’an-ı Kerim yakma eylemine izin verdi?

Konu teröristlerin veya terörü istismar edenlerin veya Kur'an yapmak gibi adice yapılacak eylemlerin arkasında duran insanların olduğu bir dünyada sağduyu ile hareket eden liderlerin olduğunu da bu bağlamda bu kişilere ve eylemlere meydan verilmemesi huşunda bir çalışma bir anlayış olabileceğini düşünüyorum. Sadece Türkiye yanlış olduğunu söylemesin NATO'da bunu belirtsin ve "Türkiye meselesinden haklıdır. Zirve öncesi bu asla kabul edilemez" gibi bir açıklama yapsın. Kur'an yakılmasına izin vermek çok adice bir hareket.