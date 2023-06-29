Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic A Haber’e konuştu: Başkan Erdoğan'a minnettarız
Karadağ'ın ilk Müslüman Başbakanı Dritan Abazovic, A Haber'e konuştu. Türkiye ve Karadağ arasında kardeşlik ilişkisi olduğuna vurgu yapan Abazovic Türkiye'yi süper güç olarak tanımladı. Başkan Erdoğan'ın Balkanlar'da yürüttüğü diplomasiden övgüyle söz etti.
Karadağ'ın ilk Müslüman Başbakanı Dritan Abazovic A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın Batı Balkanlar ve Karadağ için önemine vurgu yaptı.
"ONA MİNNETTARIZ"
Abazovic, "Başkan Erdoğan gerçekten çok şey yaptı. Onun dış politikası asla Batı Balkanlar'ı unutmadı. Ona yaptıkları için gerçekten minnettarız. Bu ruhu önümüzdeki dönemdede devam ettireceğini düşünüyorum ki bu bizim için aşırı önemli. Çünkü bizim insanlarımız onu gerçek bir arkadaş, gerçek bir kardeş olarak görüyor ve Türkiye bir süper güç ve bu bizim için çok önemli. Başkan Erdoğan Batı Balkanlar'ın önemini asla hafife almadı." dedi.
A News Editörü Sajida Mikati'nin sorularını yanıtlayan Karadağ Başbakanı Abazovic, Erdoğan'ın Balkanlar politikasının bölgenin istikrar ve güvenliğine de katkı yaptığını belirtti.
DİPLOMASİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNDE ÖNEMLİ
Abazovic, "Biliyorsunuz ki bazı ülkeler bizim komşularımızla sorunumuz olmamasına rağmen bizi hedef alıyor. Başkan Erdoğan'ın daha önce de pek çok sefer yaptığı gibi diplomasi, sorunların çözülmesinde önemlidir. O bize bölgede yaptığı gibi daha fazla istikrar, daha fazla işbirliği ve güvenli bölge için yardım edebilir." ifadelerini kullandı.
KARADAĞ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Karadağ Başbakanı iki ülke arasındaki iyi ilişkilere de vurgu yaptı ve "Karadağ ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok çok iyi. Geçen bu zamanda iki hükümetin yaptıkları her şey boyut olarak farklı olsa da içerik olarak oldukça benzer, insanların davranışlar olarak oldukça benzer. Bu gösteriyor ki taraflar arkadaştan fazlası olabiliyor. Düşünüyorum ki Türkiye bizim kardeşimiz, ilişkilerde kardeşlik bağı var. Umuyorum ki gelecek dönemde ekonomik alanda daha fazla ortak çalışma imkanları olacak ve bu ilişkilerimizi bir üst düzeye taşıyacak." şeklinde konuştu.
Türkiye ve Karadağ arasında atılan adımlara değinen Abazovic, "İyi ilişkilerimizi tanımlamak için bir kaç şey söylemek gerekirse, bu yıl iki ülke arasındaki direkt uçuş sayısını artırdık. Ayrıca Karadağ'da pek çok Türk şirketi açıldı. Bu da Karadağ hükümetinin Türkiye'den gelen yatırımcılara kucak açtığını gösteriyor. Bizim insanlarımız da Türkiye'de çok iyi karşılanıyor." dedi.
TÜRKİYE SAVUNMA ALANINDA ÇAĞ ATLADI
Karadağ Başbakanı iki ülke arasındaki ekonomik potansiyelin önemini de vurguladı.
Abazovic, "İlişkilerimizin ve işbirliklerimizin büyük çoğunluğunun ekonomik alanlarda olmasını bekliyorum. Bence bu alanda yapılacak çok fazla şey var. Türkiye Batı Balkanlar'da önemli işler yapıyor. Hali hazırda önemli projelerimiz de var. Savunma alanında iyi ilişkilerimiz var. Çünkü Türkiye savunma alanında gerçekten çağ atladı. Bence Karadağ Savunma Bakanlığı bu deneyimlerden faydalanabilir." ifadelerini kullandı.
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