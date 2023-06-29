Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic A Haber’e konuştu: Başkan Erdoğan’a minnettarız

Başkan Erdoğan'ın Batı Balkanlar ve Karadağ için önemine vurgu yaptı.

"ONA MİNNETTARIZ"

Abazovic, "Başkan Erdoğan gerçekten çok şey yaptı. Onun dış politikası asla Batı Balkanlar'ı unutmadı. Ona yaptıkları için gerçekten minnettarız. Bu ruhu önümüzdeki dönemdede devam ettireceğini düşünüyorum ki bu bizim için aşırı önemli. Çünkü bizim insanlarımız onu gerçek bir arkadaş, gerçek bir kardeş olarak görüyor ve Türkiye bir süper güç ve bu bizim için çok önemli. Başkan Erdoğan Batı Balkanlar'ın önemini asla hafife almadı." dedi.