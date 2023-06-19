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AK Parti MKYK toplanıyor! Başkan Erdoğan parti yönetimi ile bir araya gelecek | İşte masadaki konular

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 13:40
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MKYK'ya başkanlık edecek. AK Parti'de gündem ne? A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.

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