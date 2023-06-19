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AK Parti MKYK toplandı! İşte gündemdeki konular

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 16:12
Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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