Zayıflama iğnesine dikkat! Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral: Kesinlikle sağlıklı değil uygulama yanlış

Her ilacın yan etkisi var. En azından ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı olabiliyor. Bunun yanında pankreasta iltihap yapabiliyor, bunun yanında pankreasta yetmezliğe yol açıyor. Yani kilo verip sağlıklı olmak isterken en önemli organımızı da kötü duruma düşürüyoruz. Bunun dışında böbrek hastalığı yapabiliyor, karaciğeri bozuyor. Beyinde olumsuzluk oluşturup görme bozukluğu ortaya çıkarabilir. Yani hem çok pahalı hem çok gereksiz. Yani kendi başımıza moda diye bunu kullanmamak gerekiyor.