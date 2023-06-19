Zayıflama iğnesine dikkat! Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral: Kesinlikle sağlıklı değil uygulama yanlış
Zayıflamak isteyenler çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bu kez de zayıflama iğnesi gündeme geldi. Ancak uzmanlar bu konuda önemli uyarılar yapıyor. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral önemli değerlendirmelerde bulundu.
Öyle ki bu iğneler eczanelerde reçetesiz satılıyor ve kontrolsüz kullanılabiliyor. Peki bu iğneler sağlıklı mı? Vatandaşlar ne yapmalı? Prof. Dr. Vedat Göral merak edilen soruların cevaplarını verdi.
Vedat Göral'ın öne çıkan sözleri:
"Bu iğneler kesinlikle sağlıklı olmadığı gibi uygulama da yanlış çünkü obezite bir hastalık. Türkiye, Avrupa'da 1. sırada dünyada ise ilk 10 içerisinde yer alıyor. Bu bizim için hiç güzel bir durum değil. Obezite son yılların çok büyük bir problemi haline geldi. Beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik, motivasyon azlığı nedeniyle Türkiye'de obezite giderek artıyor.
İnsanlar hem çok yemek yiyorlar, hem de obeziteden kurtulmak istiyorlar. Bu durum çok yanlış bir yaklaşım tarzı. Obezitede önce iyi bir diyet, yürüyüş, egzersiz yapılması lazım. Bir diyet programı uygulanması lazım. Her şeyi tüketip iğneleri yaptırım düşüncesi son derece yanlış.
Bu iğneleri devlet ödemiyor, SGK ödemesi yok. Bu ilaçları rastgele komşudan veya etraftan almak son derece yanlış. Bir hekimin bunu önermesi lazım. Bu ilaçlar hem çok pahalı, halbuki diyete uyup egzersiz yaparsak bunlar çok ucuz ve bedava olan yöntemdir. Bu pahalı iğneye de gerek yok. Bu iğneleri kullananlarda bir takım yan etkiler oluşabiliyor.
Her ilacın yan etkisi var. En azından ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı olabiliyor. Bunun yanında pankreasta iltihap yapabiliyor, bunun yanında pankreasta yetmezliğe yol açıyor. Yani kilo verip sağlıklı olmak isterken en önemli organımızı da kötü duruma düşürüyoruz. Bunun dışında böbrek hastalığı yapabiliyor, karaciğeri bozuyor. Beyinde olumsuzluk oluşturup görme bozukluğu ortaya çıkarabilir. Yani hem çok pahalı hem çok gereksiz. Yani kendi başımıza moda diye bunu kullanmamak gerekiyor.
Maalesef çok yemek yiyoruz ve yakmıyoruz. İşte bu vücutta kalanlar ve obezitenin yaptığı hastalıklar tansiyon, şeker, kalp yetmezliği ve bir takım kanserlere davetiye çıkarıyor. Obezite bir hastalıktır ve kanser başta olmak üzere önemli hastalıklara yol açıyor. Bilinçli olup tatlı, hamur ve yağlı gıdalardan uzak durmak gerekiyor."
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