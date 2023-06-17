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Yeni anayasa için kollar sıvandı! TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt A Haber’e konuştu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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Yeni anayasa için kollar sıvandı! TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt A Haber’e konuştu

Yeni anayasa konusunda çalışmalar kısa süre içinde başlayacak. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt sivil anayasa konusunda partilerin hemen hepsinden olumlu sinyaller aldıklarını söyledi. Tüm partilerin katılımıyla komisyon kurularak çalışmaların başlayacağını dile getirdi. Yusuf Beyazıt, geçen dönemde rekor sayıda gelen fezlekelerden tekrar milletvekili seçilemeyenlere ait bin 190 dosyanın iade edildiğini de anlattı.

Yeni anayasa için kollar sıvandı. Çalışmalar hızlanıyor. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt yeni Anayasa konusunda umutlu konuştu. Bütün partilerin bu konuda hazırlıklı ve gayretli olduklarını vurguladı.

A Haber özel açıklamalarda bulunan Beyazıt, "Cumur İttifakı olarak bu konuda hem Cumhurbaşkanımız hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iradelerini beyan ettiler. Bu konuda öncelikle çalışmalar başlar sonrasında bütün partilerin katılımıyla bir komisyon kurulur. Önümüzdeki dönem içinde bunlar Cumhuriyet için yeni asır için özellikle önemli bu çalışmayı yapar." dedi.

Yusuf Beyazıt, "Çok olumlu sinyaller alıyoruz. Toplumun da temel ihtiyacı olduğunu herkes görüyor değerlendiriyor. Türkiye'nin gelecek yüzyılda buna ihtiyacı olduğunun herkes farkında ve ben bunu görüyorum. Bu konuda yine bir samimiyet testinden geçilecektir. Milletimizin geleceğini düşünerek biz bunu yapacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Daha önce kurulan tüm partilerin eşit oranda temsil edildiği Anayasa çalışmasında, 60 maddede değişiklik üzerinde anlaşılmıştı. Bu konuda konuşan Beyazıt, "60 madde tüm partilerin üzerinde uzlaştığı maddelerdi. Ama bizim ihtiyacımız Anayasa'nın değişmez maddeleri haricinde tüm maddelerin düzenlenmesi şeklinde ele alınmalıdır. Yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç vardır. Bütün partiler bu konuda irade beyanlarında bulunuyorlar. Oradan başlanarak da bu çalışmalar devam edebilir. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların başlanacağına inanıyorum. Temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçen dönemde rekor sayıda dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e gelmişti. Yeni dönem başlayınca tekrar milletvekili olamayanların fezlekeleri iade edildi. Anayasa Komisyonu Başkanı Beyazıt bu süreci anlattı:

"Milletvekillerinden milletvekilliği bitmiş olanların dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanı kanalıyla bakanlığımıza iadesi yapıldı. Geçen dönemde 1190 dosya iade edilmiş oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 28 adet dosyası da iade edilmiştir."

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı, iade edilen dosyalardan 985'inin de HDP'lilere ait olduğunu belirtti. Şu anda Meclis'te 77 milletvekili hakkında 692 dosya bulunuyor.

Yeni anayasa için kollar sıvandı! YENİ ANAYASA İÇİN KOLLAR SIVANDI!
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