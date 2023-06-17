Yeni anayasa için kollar sıvandı! TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt A Haber’e konuştu

Yusuf Beyazıt, "Çok olumlu sinyaller alıyoruz. Toplumun da temel ihtiyacı olduğunu herkes görüyor değerlendiriyor. Türkiye'nin gelecek yüzyılda buna ihtiyacı olduğunun herkes farkında ve ben bunu görüyorum. Bu konuda yine bir samimiyet testinden geçilecektir. Milletimizin geleceğini düşünerek biz bunu yapacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.