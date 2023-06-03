Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa vurgusu! "Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz" Dünyanın gözü Ankara'da...
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turundan zaferle ayrılan Başkan Erdoğan, yeniden göreve seçildi. Erdoğan, geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'den mazbatasını almasının ardından yemin etti. Ardından Anıtkabir'e geçen Erdoğan, daha sonra göreve başlama töreni için Külliye'ye geldi. Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sırada çok sayıda bakan ve aralarından Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri de katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı. Tarihi törende önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, gerçekleştirdiği konuşmada, yeni anayasa vurgusu yaptı. Darbe ürünü mevcut anayasanın değişmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Demokrasimizi, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı. Tarihi törende tarihi mesajlar veren Başkan Erdoğan, özgürlükçü, sivil bir anayasaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın katıldığı "Göreve başlama Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.
YENİ ANAYASA VURGUSU
Yeni dönem için önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları kaydetti:
"Demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, kuşatıcı bir anayasa ile güçlendireceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız. Girişimci ve insani diplomasimizin etki alanını genişleterek yapacağız. Türkiye'nin çıkarlarını savunurken artık elimiz daha da güçlenmiştir.
"MİLLETİMİZİN EGEMENLİĞİNİ HER ZEMİNDE KORUYACAĞIMIZI TAAHHÜT EDİYORUZ"
Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Devletimizin varlığını, milletimizin egemenliğini her zeminde koruyacağımızı taahhüt ediyoruz. Gayret bizden tevfik Allah'tan inancıyla, bugünden itibaren Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyoruz."
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