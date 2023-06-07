TBMM Başkanı bugün belli oluyor! AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerince TBMM Başkanı adayı gösterildi. Genel Kurul, saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.
Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.
NUMAN KURTULMUŞ ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI
Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş adaylık başvrusunu yaptı.
Dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş'un, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
Başvurunun ardından beraberindeki MHP Grup Başkanvekili Akçay ve AK Parti grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül ve Leyla Şahin Usta ile gazetecilere açıklama yapan Güler, Meclis Başkanlığı adaylığı sürecinin 3 Haziran'da başladığını hatırlatarak yarın saat 24.00'e kadar adaylık başvurularının süreceğini söyledi.
AK Parti ve MHP milletvekilleri olarak Anayasa ve Meclis İçtüzüğü kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş'u Meclis Başkanı adayı gösterdiklerini bildiren Güler, "Adaylık müracaatı hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Milletvekilimiz Numan Kurtulmuş'a, 28. Yasama Dönemi içerisinde kaliteli bir yasama döneminin sağlanması konusunda inancımız tam." dedi.
TBMM'de Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir dönemi oluşturmayı arzu ettiklerini belirten Güler, "Muhalefet partileriyle birlikte hep beraber nitelikli, toplumun arzu ettiği, beklentisini karşıladığı kanunların çıkarılması noktasında büyük bir çaba sarf edeceğimizi, birlikte çalışacağımızı ve Meclis Başkanı olarak Numan Kurtulmuş Bey'in bu konuda öncü olacağını, başkanlık yapacağını ve başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
"NUMAN KURTULMUŞ'U ADAY OLARAK GÖSTERMİŞ BULUNUYORUZ"
MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Biz de MHP Grubu olarak 28. Dönem TBMM Başkanlığına, İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Numan Kurtulmuş'u aday olarak göstermiş bulunuyoruz. Birlikte imzaladığımız müracaatımızı da TBMM Başkanlığına vermiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
"Sayın Numan Kurtulmuş'un müktesebatıyla ve bütün özellikleriyle TBMM Başkanlığını en iyi şekilde yürüteceğine yürekten inanıyoruz." ifadesini kullanan Akçay, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır ve 28. Dönem'de TBMM ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç şuuruyla aşkla şevkle ve azimle çalışmaya kararlıyız." dedi.
SEÇİM BUGÜN
Meclis Genel Kurulunda, TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak. Genel Kurul, saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek. TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.
İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?
Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Baba adı İsmail Niyazi, anne adı Ayşe Güngör'dür. Akademisyen olan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti. ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.
25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.
İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karneler ne zaman verilecek 2023? MEB e-okul ne zaman kapacak? 2. dönem okulların kapanış tarihi...
- Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2023? PA sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?
- Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı?
- Survivor final ne zaman, ayın kaçında yapılacak 2023? Survivor 2023 final tarihi açıklandı mı?
- 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak - Mayıs arası enflasyon farkı açıklandı mı?
- TMO buğday alım fiyatları son dakika! Buğday alım fiyatları açıklandı mı, ne kadar? Buğday taban fiyatlar ne kadar, kaç TL olacak?
- Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kurban Bayramı kaç gün, 9 gün mü tatil olacak? 24 - 25 - 26 Haziran Kurban Bayramı tatili mi?
- 16 milyon emekliye büyük zam yolda! Yeni oran duyuruldu, Temmuz ayında bayram havası esecek! Kademeli zam, refah payı, seyyanen artış...
- EYT'liye intibak formülü meydana çıktı! SSK, Bağkur'lu maaş farkı kalkacak! 2006, 2007, 2008 sonrası dikkat! Prim, gün kazanç hesabı...
- Sigara zamlı güncel fiyat listesi! 6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
- Polis tayinleri 2023 son dakika ne zaman yatacak? Polis tayin tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli, memur ve asgari ücret zam takvimi netleşti! 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim hepsi masada! 2023 zam oranları...