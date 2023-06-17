Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki Hatay’da! A Haber’e özel açıklamalar
Son dakika haberleri… Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un sorularını cevapladı. Bakan Özhaseki, “Asrın afeti değil, bin yılın felaketi” dedi. Özhaseki, "Vatandaş yerinde dönüşüm istiyor. Fay kırıklarına yakın bölgede yapılaşma olmayacak. Devlet olarak güçlüyüz. 311 bin konut bir yıl içinde teslim edilecek. Vatandaşa dönüşüm için kredi ve hibe desteği sağlanacak. Bütün zararları tazmin edilecek. Hiç kimse 'benim hakkım kaldı' demeyecek" diye konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak yeni formüller üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Peki bu formüller ne? Bakan Mehmet Özhaseki, A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'un sorunlarını cevapladı.
Bakan Özhaseki, "Asrın afeti değil, bin yıllın en büyük felaketi. Toplamda 11 ilde 680 bin konut 170 bin işyeri yıkıldı. Deprem bölgesinde zarar görmeyen hiç kimse yok. Hayatın normalleşmesi için konutları bitirmemiz gerekiyor." dedi.
Özhaseki, "Vatandaş yerinde dönüşüm istiyor. Fay kırıklarına yakın bölgede yapılaşma olmayacak. Devlet olarak güçlüyüz. 311 bin konut bir yıl içinde teslim edilecek. Vatandaşa dönüşüm için kredi ve hibe desteği sağlanacak. Bütün zararları tazmin edilecek. Hiç kimse 'benim hakkım kaldı' demeyecek" diye konuştu.
Bakan Özhaseki'nin A Haber'e yaptığı açıklamalar şöyle:
"Asrın afeti deniyor ama bence bu söz yaşananları çok basitleştiriyor. Bin yıllık Anadolu medeniyetimizde başımıza gelebilecek en büyük felaket. Burada toplamda bakıldığı zaman 680 bin konut, 170 bin de işyeri, ahır ve depo gibi yerlerin yıkıldığını görüyoruz. Bağımsız birim olarak ifade ettiğimizde 850 bin gibi bir sayı var bizim karşımızda Bu çevrede zarar görmeyen hiç kimse yok. Tabi biz devlet olarak güçlüyüz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkes bu işe müdahil oldu. Bakan arkadaşlarımız, valilerimiz, belediyelerimiz AK Belediyeler hep buradaydı.
Geçtiğimiz günlerdeki acil ortamlar biraz geride kaldı. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü konteyner kentlerde ve diğer imkanlarda barındırıyoruz ama konutların bir an önce yapılması lazım. Hayatın normalleşmesi icap ediyor. Burada eski şehir dokusunun bir an önce canlanması icap ediyor. Bunun içinde gittiğimiz her yerde o yörenin insanları ile sektör temsilcileri ile bir araya gelip yeni formüller arıyoruz. Karşımıza çıkan rakam da kolay değil. Neredeyse 100 milyar dolarlık bir zarar ile karşı karşıyayız. İşte tüm bu zorlukların altında kalkabilecek güç bizlerde var. Bilgi ve birikim var işte biz bunların peşindeyiz.
DEPREM BÖLGESİ İÇİN YENİ FORMÜL
Daha önceden bizim bakanlık olarak tercih ettiğimiz yol rezerv alanları bulmak ve buralarda yeni doğru ve güvenli konutlar yapmaktı. Onların altyapısını hazırlayıp insanlarımızı oraya taşımaktı. Bir taraftan şehrin merkezinde yıkılmış olan herkesin mülkiyetinde olan parseller var. Bunlar da hareketlenmek durumunda İnsanları yaşamış olduğu yerden hatırasının olduğu yerden alıp başka yere götürmek kolay değil. İnsanların bir kısmı bunu tercih etmiyor. İnsanlar uzaktaki bir konuta gitmek istemiyor ki bunda haklılık payları var.
Burada yapılması gereken yerinde eskiden mevcut olan imar planlarını gözden geçirip Onların yeniden canlanmasını sağlamak gerekir. Bir taraftan far kırıklarını olduğu yerler var. Dere yataklarının olduğu yerler var. Buralarda asla yapılaşmaya yapılmayacak. Buralara asla izin yok. Çünkü buralarda çelikte bile bina inşa etseniz çeliği bile bükecek bir yer hareketlenmesi ile karşı karşıyayız. Ama bunun dışında zemini müsait olan yerlerde de vatandaşın kendi evini yapmasına yardımcı olacağız.
Bizim belki rezerv alanlarda konut sayısı düşecek, Biz bir an önce şehrin merkezinde yerinde dönüşümü sağlamış olacağız. Bu konuda deprem bölgesinde konuştuğumuz vatandaşlar büyük bir memnuniyet duyuyor. 311 bin konut 1 sene içerisinde teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı bu yönde biz de buna uyacağız. Zaten 170 binin ihalesini yaptık. Köy evlerinden teslim ettiklerimiz var. Ama burada bizim için süre 1 sene. Yerel aktörlerin sürece dahil olmasıyla hızlanma olacaktır. Biz burada kredide vereceğiz hibe para da vereceğiz. Vatandaş kendi evini yapsın diye bu adımları atacağız."
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