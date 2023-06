Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki Hatay’da! A Haber’e özel açıklamalar

Geçtiğimiz günlerdeki acil ortamlar biraz geride kaldı. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü konteyner kentlerde ve diğer imkanlarda barındırıyoruz ama konutların bir an önce yapılması lazım. Hayatın normalleşmesi icap ediyor. Burada eski şehir dokusunun bir an önce canlanması icap ediyor. Bunun içinde gittiğimiz her yerde o yörenin insanları ile sektör temsilcileri ile bir araya gelip yeni formüller arıyoruz. Karşımıza çıkan rakam da kolay değil. Neredeyse 100 milyar dolarlık bir zarar ile karşı karşıyayız. İşte tüm bu zorlukların altında kalkabilecek güç bizlerde var. Bilgi ve birikim var işte biz bunların peşindeyiz.