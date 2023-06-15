CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Partinin içindeki bir kısım Kılıçdaroğlu’nu aday gösterecek

"DOĞRUSU DA BU 8 AY KALDI"

Kılıçdaroğlu bir kesim tarafından aday gösterilecek zaten doğrusu da böyle olur. 8 ay kaldı. Belediye Başkanı adaylarının belirlenmesi lazım. Bizim farklı bir anlayışla gitmemiz sıkıntı yaratabilir.