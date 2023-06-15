CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Partinin içindeki bir kısım Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek
Seçimlerde yaşadığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan ve seçim sonuçlarını MYK'ya fatura eden Kılıçdaroğlu önümüzdeki kurultayda adaylığa hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını görmezden gelen Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'in de aday olma ihtimali yüksek. Bu gelişmeler yaşanırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu katıldığı yayında yaptığı açıklamada "Partinin içindeki bir kısım Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olacağını duyurdu. Kuşoğlu kaybedilen 28 Mayıs seçimlerine ilişkin ise "İletişim konusunda yanlışlar yaptık" dedi. İşte detaylar...
28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen seçim sonuçlarında büyük bir başarısızlık yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu tabanında ve Kandil'de hayal kırıklığı yarattı.
İSTİFAYA YANAŞMAYINCA İMAMOĞLU VE ÖZEL BAŞ KALDIRDI
Kılıçdaroğlu 13.seçim mağlubiyetini alırken faturayı MYK üyelerine kesip hepsinin tek tek istifasını aldı ancak kendisi istifaya yanaşmadı. Bu durum CHP tabanında ve parti içinde bazı isimlerde rahatsızlık yaratırken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı.
ONURSAL BAŞKANLIK BASKISI
Ekrem İmamoğlu sürekli "değişim" mesajı verirken Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık görevi için baskı yapıyor. Ancak Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon yayınında Kılıçdaroğlu ve Yavaş gibi isimlerin esas görevinin belediye başkanlığı olduğunu vurgulamaktan geri durmuyor.
"KILIÇDAROĞLU KURULTAY'DA ADAY OLACAK"
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı merak edilirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun düzenlenecek kurultayda aday olacağını duyurdu.
İşte Kuşoğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar:
"ADAY GÖSTERİLECEK"
Kurultay ve delege bir karar verecek. Partinin içindeki bir kısım Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek. Parti içinde demokrasi işleyecek. Aday olan hak etmişse kazanacak.
"DOĞRUSU DA BU 8 AY KALDI"
Kılıçdaroğlu bir kesim tarafından aday gösterilecek zaten doğrusu da böyle olur. 8 ay kaldı. Belediye Başkanı adaylarının belirlenmesi lazım. Bizim farklı bir anlayışla gitmemiz sıkıntı yaratabilir.
"İLETİŞİM KONUSUNDA YANLIŞLAR YAPTIK"
Millet İttifakı'nı bozmadan devam etmeliyiz. Kılıçdaroğlu az çalıştı, tembellik yaptı, mezhebinden dolayı kaybetti cümlelerini artık kimse kuramıyor. Bizim iletişim konusunda eksikliğimiz var. Yanlışlar yaptık.
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