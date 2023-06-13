Baba-Oğul kavgasında yeni bir isim! Koltuk savaşları son sürat devam ediyor... "Özgür Özel adaylık için hazır"
CHP'de sular durulmuyor. Baba-Oğul kavgasına yeni bir isim daha eklendi. CHP yandaşı sözde gazeteci Ağırel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlık için aday olduğunu duyurdu. Özel ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Ağırel, 'CHP genel gaşkanlığı için hazır mısınız?' sorusunu kendisine yönelttiğini ve Özel'in 'Evet CHP genel başkanlığına hazırım’ dediğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi CHP'yi karıştırdı, Millet İttifakı'nı dağıttı. İYİ Parti, Millet İttifakı'ndan çekilirken, CHP'de Genel Başkanlık savaşı başladı.
ERDOĞAN KAZANDI, CHP'DE SAVAŞ BAŞLADI
Seçimlerde ilk turda da, ikinci turda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığı korumak için vakit kaybetmeden harekete geçti. Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim" derken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişmeyen tek şey değişimdir" diyerek savaşın kıvılcımını ateşlemişti.
CHP'DE KOLTUK SEVDASI BİTMİYOR
CHP fondaşı Halktv'de yapılan programda son günlerde CHP'de sıkça tartışma konularına sebep olan Genel Başkanlık adaylığına ilişkin bomba bir iddia atıldı.
BABA'DAN HABERSİZ GİZLİ SAKLI GÖRÜŞME!
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu gözüne kestiren Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel ikilisinin İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde bir araya gelmesi gündeme bomba gibi düştü.
Özgür Özel'le yaptığı görüşmeyi doğrulayan İmamoğlu, "Değişim talebi hepimizde var" şeklinde konuştu. CHP'li İBB Başkanı, "Önceliğim İstanbul diyen" Kılıçdaroğlu'na da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle de rest çekti.
ÖZGÜR ÖZEL "ADAYIM" MI DEDİ?
İmamoğlu'ndan sonra Özgür Özel sahneye çıktı...
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP'de Genel Başkanlık yarışında aday olduğunu söyledi. Bilgilere göre "Genel Başkanlıksa Genel başkanlık, hür türlü göreve varım" diyen Özel, "ülke şartları yürü derse yürürüm" şeklinde konuştu.
"Özgür Özeli aradım ve konuyu uzatıp dağıtmadan direkt kendisine soruyu yönelttim. Özel bana, 'Elbette ben genel başkanlıksa genel başkanlığa, fedakarlıksa fedakarlığa, bu bir ihtiras değil her şartta kazanmaya özlem. Kaybeden takımı santraforu olacağıma şampiyon takımın her bölgesine adayım' dedi."
'Gerekirse sorumluluk gerekirse fedakarlık ben inançlılıkla kararlılıkla buradayım.' ifadelerini kullandı.
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