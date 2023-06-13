Baba-Oğul kavgasında yeni bir isim! Koltuk savaşları son sürat devam ediyor... "Özgür Özel adaylık için hazır"

ÖZGÜR ÖZEL "ADAYIM" MI DEDİ?

İmamoğlu'ndan sonra Özgür Özel sahneye çıktı...

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP'de Genel Başkanlık yarışında aday olduğunu söyledi. Bilgilere göre "Genel Başkanlıksa Genel başkanlık, hür türlü göreve varım" diyen Özel, "ülke şartları yürü derse yürürüm" şeklinde konuştu.

"Özgür Özeli aradım ve konuyu uzatıp dağıtmadan direkt kendisine soruyu yönelttim. Özel bana, 'Elbette ben genel başkanlıksa genel başkanlığa, fedakarlıksa fedakarlığa, bu bir ihtiras değil her şartta kazanmaya özlem. Kaybeden takımı santraforu olacağıma şampiyon takımın her bölgesine adayım' dedi."

'Gerekirse sorumluluk gerekirse fedakarlık ben inançlılıkla kararlılıkla buradayım.' ifadelerini kullandı.