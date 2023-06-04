04 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
ABONE OL
Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 2 bin 160 adet makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA