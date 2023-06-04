İkna çalışmaları sonucu 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bugün terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.