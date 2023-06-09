PKK'nın sözde üst kademesi sefa, alt kademe ise sefalet içinde! İşte teslim olan teröristlerin hali

Son dakika haberleri… 4 Haziran’da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin görüntüleri paylaşıldı. Mağaradan çıkarak teslim olan biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN