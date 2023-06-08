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Diyarbakır'da PKK'ya darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 08.06.2023 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
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Diyarbakır’da PKK’ya darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Lice'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır Lice kırsalında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu'na katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun.

Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve emniyet güçlerimizin ayağına taş değdirmesin" dedi.

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