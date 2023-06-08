Diyarbakır’da PKK’ya darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve emniyet güçlerimizin ayağına taş değdirmesin" dedi.

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