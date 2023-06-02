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TBMM'de tarihi gün! Gündemde ilk ne olacak? Meclis'ten yeni anayasa çıkar mı? A Haber'e özel açıklamalar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.06.2023 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
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TBMM’de tarihi gün! Gündemde ilk ne olacak? Meclis’ten yeni anayasa çıkar mı? A Haber’e özel açıklamalar

Son dakika haberi... Meclis bugün milletvekillerinin yemin töreni için toplanacak. 28. dönem milletvekili genel seçiminin ardından milletvekilleri bugün Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır YenişehirlioğluA Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

TBMM'de yeni dönem başlıyor. Bugün TBMM'de vekillerin yemin töreni var. Meclis'te 28. dönem yemin töreni ile başlayacak.

TBMM'nin gündeminde ilk ne olacak? TBMM'yi yeni dönemde ne bekliyor? Meclis'ten yeni anayasa çıkar mı?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Öncelikle 28. Dönem parlamentosunun önümüzdeki süreçte ülkemizin milletimizin halkımızın çıkarları doğrultusunda önemli ve hayırlı kararlara imza atması dileğiyle sözlerime başlamak isterim.

16 YIL SONRA İLK

Demokratik Sol Parti olarak 16 yıl aradan sonra ve cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken yeniden parlamentoda temsil ediliyor olmanın gerek partimiz açısından gerekse Türk siyaseti açısından bir önemi olduğunu ifade etmek isterim.

Türkiye'nin gerçekten büyük sorunları var özellikle bu seçim döneminde daha canlı daha etkili olarak yaşadığımız küresel emperyalizmin bölgemiz üzerindeki planları ve hesapları Türkiye Cumhuriyeti devletinin kararlı duruşuyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun doğru politikalarıyla ve milliyetçi vatansever siyasi partilerin bir araya gelerek toplumu tahkim etmesiyle bertaraf edilmiş oldu.

Şimdi önümüzdeki en önemli sorunlardan bir tanesi elbette ekonomiye ilişkin çözüm önerilerinin ortaya konulmasıdır ama seçimler sonrasında şunu gördük ki küresel sistemin önemli aktörleri birinci sıradan birbirleriyle yarışarak Cumhurbaşkanına hayırlı olsun mesajları verdiler bu bir anlam ifade ediyor. Türkiye'nin bölgede önemli bir aktör olduğunun kabul edilmesi ve bundan sonraki bölgesel planlamalarda Türkiye'nin de önemli bir karar noktasında olacağının kabulü ortaya çıkmıştır.

Bu sorunları dönemde Türkiye'nin mutlak surette tecrübeli ve istikrarlı bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var dedik bu doğrultuda karar aldık. Bundan sonra da parlamentoda ülkemizin ve milletimizin çıkarına olacak her türlü kararda desteğimizi sürdüreceğiz.

YENİ BİR ANAYASA MÜMKÜN MÜ?

1982'den bugüne kadar çokça kez maddeleri değiştirildi deyim yerindeyse yamalı bohçaya döndü. Bunun yeniden ele alınıp düzenlenip bir demokratik anayasanın bazı itirazlar olabiliyor belki ama bunların bir kenara bırakılması lazım tartışılmaması gerekiyor. Şu andaki anayasamızın ilk 4 maddesinde ifadesini bulan Türkiye cumhuriyeti devletinin yapısına ilişkin özellikleri hiç tartışmadan diğer konulardaki karışıklıkları hatta bazı maddelerdeki güncelleştirmeleri de bir araya getirerek iyi niyetli olarak değiştirilmesi gerek.

KABİNE NASIL ŞEKİLLENECEK?

Ben inanıyorum ki donanımlı bakanlar oluşacaktır. Eski bakanlarımız muhtemelen diyorum o da benim bireysel görüşüm komisyonlarda görev alacaklardır diye düşünüyorum.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan:

Bugün yemin merasimiyle birlikte Meclis'imiz başlamış olacak. Milletvekilliğimiz burada tescillenmiş olacak. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah yeminini edecek. Meclis başkanı seçilecek divan oluşacak. Gündeme başlayacağız. Milletimizin beklentileri arzuları neyse burada siyasette politikaya dönüştüreceğiz. Ülkemize ve milletimize hizmet edeceğiz.

Ekonomi başta olmak üzere her alanda burada milletimizin beklentisi isteği arzusu neyse onları getirilecek.

YENİ ANAYASA

Tam zamanıdır. Türkiye Yüzyılı mottosuyla girdiğimiz şu ikinci yüzyılda Türkiye yeni anayasayı hak etmektedir. İnşallah bunu milletimizin iradesinin tecelli ettiği bu Meclis'te güçlü bir destekle gerçekleştirirsek en büyük işi yapmış olacağız.

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDER Mİ?

Millet İttifakı yok etmeye yönelik bir yıkım projesiydi.

Bütün herkesin istifasını alabilir ama kendisiyle ilgili istifa sürecine kendisi karar vermeyecektir diye düşünüyorum. Onun oraya gelmesini sağlayan süreç nasıl yaşanmışsa bu sürecin mimarları kim olmuşsa onlar söyledikleri zaman ancak oradan gidebilir ve görevini bırakabilir diye düşünüyorum. Kim getirmişse o götürür.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: 28. dönem de önceki dönem gibi uzlaşması bir yapıda olacak.

Terör örgütü uzantısı HDP'nin Meclis'te bulunması üzücü.

AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu: Türkiye Yüzyılı'na cevap veren bir anayasa olmalı. Önemli olan uzlaşmacı bir çalışma programının ortaya konulması.

MUHALEFETİN YOL HARİTASI NE OLACAK?

Kaos peşinde olanlar muhalefet kalmaya devam eder.

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