TBMM’de tarihi gün! Gündemde ilk ne olacak? Meclis’ten yeni anayasa çıkar mı? A Haber’e özel açıklamalar

Şimdi önümüzdeki en önemli sorunlardan bir tanesi elbette ekonomiye ilişkin çözüm önerilerinin ortaya konulmasıdır ama seçimler sonrasında şunu gördük ki küresel sistemin önemli aktörleri birinci sıradan birbirleriyle yarışarak Cumhurbaşkanına hayırlı olsun mesajları verdiler bu bir anlam ifade ediyor. Türkiye'nin bölgede önemli bir aktör olduğunun kabul edilmesi ve bundan sonraki bölgesel planlamalarda Türkiye'nin de önemli bir karar noktasında olacağının kabulü ortaya çıkmıştır.

Bu sorunları dönemde Türkiye'nin mutlak surette tecrübeli ve istikrarlı bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var dedik bu doğrultuda karar aldık. Bundan sonra da parlamentoda ülkemizin ve milletimizin çıkarına olacak her türlü kararda desteğimizi sürdüreceğiz.