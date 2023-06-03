Türkiye heyecanla bekliyor | Başkan Erdoğan yemin edip Kabine’yi açıklayacak! Tüm gözler Ankara’da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli’den mazbatasını alacak ve yemin ederek resmen göreve başlayacak. Başkan Erdoğan, yemin ettikten sonra Anıtkabir'e, ardından da Külliye'ye geçecek. Günün sonunda yeni Kabine'yi açıklayacak. Gündemdeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter değerlendirdi.
Türkiye 28 Mayıs'ı geride bıraktı ve büyük bir zaferle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçti. Resmi sonuçların açıklamasıyla beraber dün Meclis'te vekiller yemin etti bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin ederek göreve başlayacak.
Başkan Erdoğan'ın yemin törenini 20'den fazla ülke lideri ve diğer ülkelerin gönderdiği bakanlar Meclis'te takip edecek. Yemin töreninin ardından Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek ardından Külliye'ye geçecek. Burada göreve başlama töreni yapılacak. Ardından Başkan Erdoğan yeni Kabine'yi Türkiye ile paylaşacak.
Peki Kabine'de hangi isimler olacak? Yeni dönemde hangi adımlar atılacak? Türkiye Yüzyılı nasıl ilerleyecek? Gündemdeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter değerlendirdi.
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün öne çıkan açıklamaları:
"Çok kritik bir seçim süreci atlatıldı. Türkiye Yüzyılı açısında çok kilit öneme sahip seçim süreci yaşadık. Meclis'te Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesi son derece önemliydi. Seçim sonucu olarak bizler arzu ettiğimiz neticeleri almış olduk. Milletimizin teveccühü sayesinde bu oldu. Bu imkan bizlere tanındıktan sonra büyük hedeflere yönelik olarak adımları teker teker atacağız. Bizler de Meclis'te bu çalışmaları yoğun şekilde gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin sözleri vardı bunları yerine getirmek için çalışmalar çok kısa süre içerisinde başlayacak.
Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde çok kritik adımları attığı süreçte TBMM gerek uluslararası anlaşmalar gerek tezkereler diğer kanun teklifleri yönünden çok önemli faaliyetler icra edecek. Yürütme ve yasamada bir ahenk söz konusu olacak. Güven ve istikrara devam edecek bunun meyvelerini alacağımız bir süreci göreceğiz.
MUHALFETİN MECLİS OYUNLARI
2017 yılındaki referandumda Meclis'in etkisizleştirileceğine dair ağır ifadelerin 'Meclis feshedilecek, Meclis yok edilecek' tarzı söylemlerin doğru olmadığını o zamanda ortaya koyduk. Arkasından gelen 27 Dönem Meclisimiz çok önemli faaliyetlere imza attı. Türkiye kanunlarla yönetildi ancak muhalefet bilinçli olarak çarpıttı. Meclis bu dönemde çok önemli çalışmalara yürüttü. Meclis milletin hizmetinde olmaya devam edecektir. Muhalefet 'parlamenter sistem' söylemleriyle milleti avutmaya çalıştı. Kendilerini başka bir arada tutacak başka argümanları yoktu. Eğer bu seçim bir referandum ise kendilerinin kaybettiklerini hiçbir şekilde ilan etmiyorlar. Bu sistem kriz yaratma imkanı daha az olan ve istikrarlı bir sistemdir.
Pandemi, Rusya-Ukrayna savaş ve diğer konulardan bu sistemin faydalarını gördük. Bizim Türk tipi Başkanlık sistemini merkez alan 100 maddelik bir anayasa teklifimiz var. Bu konuda AK Parti tarafında da bir takım çalışmalar var. Biz çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşmadan önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve AK Parti yetkilileri ile de paylaştık. Bizim fark etmediğimiz eksik olan taraflar için tabi ki yapıcı eleştiriler de göz önüne alınır.
Önceki dönemde Kabine'de bulunan bakanlarımız çok kıymetli hizmetlere imza attılar. Biz Türkiye'de beklenen yapısal değişimleri gerçekleştirebilecek, meselelere anında vaziyet edebilecek kapasitede doğru isimlerle Kabine'nin oluştuğunu göreceğiz. Parlamentodan Meclis'te geçecek isimler olabilir ama ortaya çıkan Meclis aritmetiğini de göz önüne alınacaktır. Sınırlı miktarda isimlerin bakan olabileceğini bizler de tahmin ediyoruz. Kabine'nin dışarı sızması söz konusu olmaz bizler de heyecanla açıklanmasını bekliyoruz. Kabine için loto oynayanlar var. Aynı anket şirketleri gibi hafta bir araştırma yayınlayıp bildik demek ki gibi bir durum. Bir iki tane isim tutturanlar olur.
Her seçimde MHP bu kadar hedef alınır mı? Anket firmaları bunu bir bilinçli tutum olarak sergiliyorlar. MHP devamlı olarak operasyonların manipülasyonların provokasyonları odağı hedefi haline getirilmeye çalışıldı. Milletimiz de bunun farkındadır. Milletimiz MHP'ye çıkıyor ve anket firmalarını çalışmaları ve oy oranları çöp olup gidiyor. Ama çalışmaları çöp olanlar en ufak bir utanç duymuyor. Türkiye'de gerçekler üzerinden değil yalanlar ve algılar üzerinden yapılan bir siyaset var dünyada da böyle bir problem var. Kamuoyu araştırmacılığı dibe vurmuş durumda. Yeni yasama döneminde buna yönelik tedbirler gözden geçirilmeli."
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in sözleri:
"Kabine'nin taktir ve tercih hakkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Sosyal medyada isimler dolaşıyor ya da dolaştırılıyor. Sürekli olarak bazı isimler hususunda propagandalar yapılıyor. Bunu kimse bilemez netice de Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu belirleyecek. Sabırlı şekilde akşamı bekleyelim. Alanlarında parmakla gösterilen isimleri tercih edip Kabine'ye alacaktır ve biz de alkışlayacağız. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gönülden destekleyeceğiz. Mesele burada duruşla ilgili ana gövde ile ilgili. Mesele burada yüksek siyasetle ilgilidir.
İsimler gelir ve geçer TBMM 103. yıl dönümünü kucaklamış vaziyette Türkiye 100. yüzyılına ulaşmış durumda. Bugüne kadar bu kutlu çatı altında kimler görev yaptı. Türkiye isim ile kayim değil. Şu anda Cumhur İttifakı'nın müstesna bir duruşu var. Cumhur İttifakı bu duruşunu Türk milletinden alıyor. Kabine için toto oynamaya gerek yok bunu bile tek kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeni Kabine'nin Türk ve Türkiye Yüzyılı'na ulaşma hedefine gitmek için büyük bir mücadele sergileyeceğine inanıyoruz. Her bakanın çol çalışacağına inanıyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var ve bu yürüyüş devam edecek. Kervanın yarı yolda kalması mümkün değil.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Türk milleti hem geleceğin hem varlığına sahip çıkmıştır. Millet Cumhur İttifakı'na bir görev tevdi etmiştir. Bu görev Türk ve Türkiye Yüzyılı'na ulaşma vazifesidir. Biz bunu başarmakla görevliyiz. Bugün Ahmet yarın Mehmet isimler fark etmez önemli olan Türk milletinin yüksek siyasetidir."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen:
AK Parti'nin Meclis'teki yönetim kadrosu belli oldu. Grup Başkanımız ve Grup Başkanvekillerimize hayırlı olsun. Hepsi bizim arkadaşlarımız, birimizin olmasının hiçbir önemli yok aslında çünkü herkesin motivasyonu çok yüksek. Bütün arkadaşlarımız hepimizi milletimize hizmet etme azmi içerisindeyiz. Seçim böyle tecelli etti ve hepimiz için hayırlı bir dönem olacağını düşünüyorum. Biz yönetimde olan arkadaşlarımızın her zaman yanında olacağız.
Seçim döneminde bizim bir beyannamemiz vardı ve bizim orada resmiyet kazanmış sahalarda dile getirdiğimiz vaatlerimiz var. O vaatlerden hareketle bire çalışma dönemi yaşayacağız. Ücretlerde belli dengelemeler gerekiyor, gençler için yapılması gereken bazı çalışmalar var. Öncelikle bu vaatlerin gerçekleştirilmesi lazım. AK Parti verdiği sözlerini yerine getirmiş ve sözünün eri olmuştur. AK parti bugüne kadar beyannamelerinde vaat ettiklerini gerçekleştirmiştir, yine benzeri olacaktır. Sözlerimizi hemen yerine getirmek istiyoruz, vatandaşımızı bu konuda bekletmek istemiyoruz. Emeklilik maaşı, memur maaşı, en düşük maaş konusu, gençlere verdiğimiz sözler bunları yerine sözler var. İşte bunların hepsini Meclis'in kapanmadan Temmuz'un 15'inde önce yapmak istiyoruz. Milletimizi bu konuda bekletmek istemiyoruz. Bundan sonra da orta ve uzun vadede yapacaklarımız var. Sivil anaya beklentisi var; Meclis bu dönemde çok yoğun çalışacak.
AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç'ın öne çıkan sözleri:
Bugün AK Parti'nin Meclis'teki yönetim kadrosun seçtik. Hayırlı olmasını diliyorum.
AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan:
"Meclis'te çok önemli bir aritmetik oluştu. Cumhur İttifakı olarak güzel bir çoğunluğa ulaşıldı. Toplumun birçok kesiminin temsil edildiği bir ortam oldu. Meclis'te üzerime düşen görevi iyi şekilde yapmak için çalışacağım ve bunu iyi şekilde yapacağımı düşünüyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i iğne ipliğe döndü! 20 kilo veren İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! İşte uyguladığı yöntem...
- LGS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! Kaç puanla hangi liseye gidilir? 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye girilir? Anadolu, Fen, İmam Hatip, Meslek lisesi...
- Başkan Erdoğan'ın yemin töreni saat kaçta başlayacak? Başkan Erdoğan yemin töreni hangi kanalda?
- BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU 2023! Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi? Ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?
- MEB 2023 LGS SORU DAĞILIMI: LGS'de kaç soru sorulacak? LGS iki oturum arası kaç dakika sürecek?
- Jandarma subay-astsubay alımı sonuçları açıklandı! Subay astsubay temini sınav sonucu sorgulama ekranı 2023! MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ, TABİP/DİŞ TABİBİ/VETERİNER... vatandas.jandarma.gov.tr
- Yeni İçişleri Bakanı kim oldu 2023? Yeni İçişleri Bakanı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş belgesi çıktı alma nasıl yapılır? E-OKUL LGS sınav yeri bilgileri sorgulama 2023! e-okul.gov.tr
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı izle! Seyran Antep'e mi dönüyor?
- Zuhal Topal'ın zayıflama yöntemi! Sır gibi saklıyordu! O besini tüketerek 2 ayda mum gibi eridi! Her gün 1 kaşık...
- LGS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2023! LGS'ye para, akbil, kemerle girilir mi? Kimlikte fotoğraf şart mı? LGS'de kalem ve silgi verilecek mi?