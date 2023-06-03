Türkiye heyecanla bekliyor | Başkan Erdoğan yemin edip Kabine’yi açıklayacak! Tüm gözler Ankara’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen:

AK Parti'nin Meclis'teki yönetim kadrosu belli oldu. Grup Başkanımız ve Grup Başkanvekillerimize hayırlı olsun. Hepsi bizim arkadaşlarımız, birimizin olmasının hiçbir önemli yok aslında çünkü herkesin motivasyonu çok yüksek. Bütün arkadaşlarımız hepimizi milletimize hizmet etme azmi içerisindeyiz. Seçim böyle tecelli etti ve hepimiz için hayırlı bir dönem olacağını düşünüyorum. Biz yönetimde olan arkadaşlarımızın her zaman yanında olacağız.

Seçim döneminde bizim bir beyannamemiz vardı ve bizim orada resmiyet kazanmış sahalarda dile getirdiğimiz vaatlerimiz var. O vaatlerden hareketle bire çalışma dönemi yaşayacağız. Ücretlerde belli dengelemeler gerekiyor, gençler için yapılması gereken bazı çalışmalar var. Öncelikle bu vaatlerin gerçekleştirilmesi lazım. AK Parti verdiği sözlerini yerine getirmiş ve sözünün eri olmuştur. AK parti bugüne kadar beyannamelerinde vaat ettiklerini gerçekleştirmiştir, yine benzeri olacaktır. Sözlerimizi hemen yerine getirmek istiyoruz, vatandaşımızı bu konuda bekletmek istemiyoruz. Emeklilik maaşı, memur maaşı, en düşük maaş konusu, gençlere verdiğimiz sözler bunları yerine sözler var. İşte bunların hepsini Meclis'in kapanmadan Temmuz'un 15'inde önce yapmak istiyoruz. Milletimizi bu konuda bekletmek istemiyoruz. Bundan sonra da orta ve uzun vadede yapacaklarımız var. Sivil anaya beklentisi var; Meclis bu dönemde çok yoğun çalışacak.