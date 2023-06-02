Sultangazililerin CHP'li İBB'ye üst geçit tepkisi! 3 aydır yapılmayan üst geçit mağdur etti
İstanbul Sultangazi'de damperi açılan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hasar gören üst geçit Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Kazanın üzerinden 3 ay geçti ancak çalışmalarda bir ilerleme kaydedilemedi. Bölgede tek alternatif güzergah olan üst geçiti kullanamayan bölge sakinleri İBB'ye tepki gösterdi.
Kazada hasar gören üst geçitte çalışma gecikince vatandaş İBB'ye isyan etti.
Yaklaşık 3 ay önce bir hafriyat kamyonunun aniden açılan damperi İstanbul Sultangazi'deki yaya üst geçidine çarpmıştı.
Ağır hasar alan geçit yıkıldı, yenisi ise bir türlü yapılmadı.
Üst geçidin yapılacağı şantiye alanında İBB'nin yazdığı bir yazı var. üst geçitleri yeniliyor engelli kullanımına uygun hale getiriyoruz diye asma bırakın engellilerin kullanacağı hale getirilmesini eski haline uygun üst geçit dahi yapılamadı. 3 ayda gelinen nokta sadece yapılacak olan üst geçidin ayakları kondu.
"BİR DE OYLARI BİZE VERİN DİYORLAR"
Vatandaşlar İBB'ye tepkili;
- 3-4 ay oldu ama insanlar çok mağdur oluyor burada.
- 3,5 aydır bu millet bu kadar eziyeti niye çeksin ki? Bir üst geçit yani. Bir de oyları bize verin diyorlar.
- İstese, elini taşın altına koysa 1 ayda bitirir. Bir hastane 60 günde bitiriliyorsa bir üst geçit nasıl 90 günde bitirilmez?
- Sultangazi Belediyesi 30 dönümlük bir parkı 30 günde bitirdi. 3 aydır bu şekilde hiçbir şey yok ortada.
- Engelliler daha çok mağdur burada geliyorlar bir dünya yol dolaşıyorlar her gün dert yanıyorlar "nasıl olacak?" diye. Burada büyük sıkıntı var esnafa da yazık.
- 4 tane lise var burada, diş hastanesi var aşağıda, bu kadar öğrenci gelip gidiyor. Askeri kışla var karşıda, kışla her gün bu tarafa geçiyor. O esnaf buradan ekmek yiyor. Arnavutköy sapağından geldiğin zaman ilk durak burası. Adam Cumhuriyet'te niiyor geriye yürümek zorunda kalıyor. Bunun gibi akla gelmeyen bir sürü mevzu var.
- İBB çekilsin buradan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Başkan 15 günde bitirir.
"YAPAMIYORLARSA BİZ YAPARIZ"
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İBB yönetimine seslendi. Dursun, "İBB'nin tamamlayamadığı basit bir üst geçitle bir aradayız. Üst geçit yapılmadığı için insanlar evlerine ulaşmakta çok büyük zorluklar yaşıyorlar. İBB'yi işini yapmaya davet ediyorum. Sultangazilinin dertleriyle ilgilenmeye başlasın çünkü şikayetçiler. Yapmıyorlarsa biz yaparız yetkiyi versinler 20 gün içinde yapar halka teslim ederiz." ifadelerini kullandı.
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