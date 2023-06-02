Sultangazililerin CHP’li İBB’ye üst geçit tepkisi! 3 aydır yapılmayan üst geçit mağdur etti

- 3,5 aydır bu millet bu kadar eziyeti niye çeksin ki? Bir üst geçit yani. Bir de oyları bize verin diyorlar.

- İstese, elini taşın altına koysa 1 ayda bitirir. Bir hastane 60 günde bitiriliyorsa bir üst geçit nasıl 90 günde bitirilmez?

- Sultangazi Belediyesi 30 dönümlük bir parkı 30 günde bitirdi. 3 aydır bu şekilde hiçbir şey yok ortada.