Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni dönem! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek!

Daha sonraki 5 gün içinde de başkanlık seçimi yapılacak. Ayrıca TBMM ihtisas komisyonu üyeliklerinin dağılımı, ardından da hızlı bir şekilde komisyon başkanı seçimleri yapılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN