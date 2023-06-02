Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek!
Türkiye Yüzyılı'nın kapısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılıyor. Yeni dönem milletvekillerinin yeminleriyle başlayacak. Oturuma en yaşlı üye sıfatıyla Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli başkanlık edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni ise; yarın gerçekleştirilecek. Yemin töreninin ardından akşam saatlerinde Başkn Erdoğan'ın yeni kabinenin üyelerini açıklaması bekleniyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem yasama faaliyeti, bugün gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreniyle başlayacak. TBMM'de 28'inci dönemin başlaması nedeniyle, saat 12.30'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.
BAHÇELİ BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK
Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te en yaşlı üye sıfatı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek.
YEMİN TÖRENİ 10 SAAT SÜRECEK
Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri tek tek kürsüye gelip Anayasa'da yer alan metni okuyarak yemin edecek. Yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.
ERDOĞAN LOCADAN TAKİP EDECEK
Genel Kurul'a davetlilerin haricinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Meclis Başkanlığı görevini geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek olan Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da milletvekili yemin törenini locadan takip etmesi beklenirken; Cumhurbaşkanı yemini ise yarın gerçekleştirilecek.
YARIN YEMİN EDECEK
TBMM yarın saat 15.00'te Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında yeniden toplanacak. Bahçeli önce Erdoğan'a YSK'dan gelen mazbatayı verecek. Ardından Erdoğan kürsüde yemin ederek 5 yıllık yeni dönemi başlatmış olacak.
YENİ KABİNE AÇIKLANACAK
Erdoğan daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde göreve başlama törenine katılacak. Törene sanat, spor ve medya dünyasından isimler de davet edildi.
YENİ KABİNE AÇIKLANIYOR
Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde de göreve başlama töreni dolayısıyla Türkiye'ye gelen yabancı devlet başkanları veya temsilcilerine Çankaya Köşkü'nde yemek verecek. Yemeğin ardından yeni kabinenin açıklanması bekleniyor.
Bakanlık görevine getirilen isimlerin de Anayasa gereği yemin etmesi gerekiyor. Bakanların önümüzdeki hafta yemin etmesi bekleniyor.
TBMM BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Milletvekillerinin yemin etmesiyle birlikte TBMM Başkanlık seçimi süreci de başlayacak. Bugünden itibaren 5 günlük süre içinde partiler başkan adaylarını TBMM Başkanlığı'na bildirecek.
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