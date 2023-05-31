Kabine’de kimler olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber’de

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN YALAN SÖYLEREK ALDIĞI SİYASİ YARALAR



Bu tarz yorumlar çok doğru çünkü 14 Mayıs gecesi seçime ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere televizyonlarda verdikleri görüntü ve icra ettikleri söylemler buna sebep oldu. Veriler ekranda başka şekilde akıp giderken onlarla uyum sağlamayan veriler varmış gibi Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı ilan etmeleri gibi söylemlerinin ne kadar boş olduğunu dolayısıyla bu iki isimin hem kariyerlerinde hem kişilik inandırıcılığında büyük ölçüde zafiyete yol açmıştır. Karizmaları kendi yaptıkları eylemler çizildi. Ama bunu kendileri mi yaptı, yoksa onlara yaptırdılar mı? Bu da önemli tabi. Ki yaptırmış olsalar bile yine böyle bir yola başvurmamaları gerekirdi. Buradaki davranışlarıyla karizmaları çizildi.

(İmamoğlu hakkındaki dava) Elbette ki mahkeme sonuçları önemli burada bir mahkumiyeti var. İtiraz süreci yaşanıyor ama burada bir mahkumiyet var ve seçilmeye engel bir durum söz konusu. Şu anda oradaki süreç devam ediyor. İstinaf süreci var sonrasında temyiz dönemi olabilir. Bu gelecek seçimlerde aday olup olamayacağı açısından son derece önem arz ediyor. Onlar bunun değerlendirmesini yapıyor ve ona göre davranacaklardır.

"TÜRK SİYASETİ ARTIK ARINMALI"



Bu önemli ölçüde bir kayba yol açtı. 14 Mayıs'tan sonra onların bakışında duruşunda bir değişme oldu. Milliyetçi kavramları kullanmaya başladılar. Siz doğrudan doğruya bir siyasi parti ile ittifak formatı içerisine girmemekle birlikte o partinin aday çıkarmaması ve onunla iltisaklı olduğunu söylediğimiz bu kanıtlanmış bir durum PKK terör örgütü ile irtibatını dikkate almadan o partiyle birlikte hareket ettiniz. Terör örgütünün dağdaki elebaşları Millet İttifakı'nı ve Kemal Kılıçdaroğlu destekledi bu da büyük bir çelişkidir. Bundan ötürü de zarar gördüler. Türk siyasetinin bu tür şeylerden arınması gerekir. Siyaset ülkenin birliği bütünlüğü için ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı yek vücut olmak için vardır. İşte tu temel değerleri ve kriterleri bir yana bırakarak milletten güç ve destek istemek büyük bir çelişkidir.

YENİ KABİNE KİMLERDEN OLUŞACAK?

Seçimle ilgili değerlendirme yaptığımda kullandığım sözcükleri dikkate aldığımızda gerçekten milletin beklentisine tercüman olacak o hedefleri gerçekleştirecek uyumlu her konuda duyarlı hedef kitleyle diyalog kurabilecek kişilerden oluşacak. Elbette ki Türkiye'nin farklı kesimlerini de dikkatte almak suretiyle bir Kabine oluşturulacak.

Çok büyük tecrübeye birikime sahip Cumhurbaşkanımız Kabine'sini bu çerçevede oluşturacaktır. Kabine açıklandığında milletimizin işte diyeceği bir Kabine ile karşılaşacağız beklentim benim de ümidim bu.