Kabine'de kimler olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber'de

Son dakika haberi... Mehmet Şimşek Kabine'de olacak mı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Yeni Kabine ile ilgili açıklamalarda bulunan Yazıcı, “Milletin beklentisine cevap verecek bir Kabine olacaktır.” ifadelerini kullandı..

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