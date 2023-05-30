HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber'de! Muhalefet sert tepki: Bizi kadın düşmanı yaptılar!
Son dakika haberi... HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Yapıcıoğlu, "Seçimin odağında HÜDA PAR varmış gibi muhalefet çalışmalarını yaptı. Kara propagandasını bizim üzerimden yürüterek hem bizi hem de bizim üzerimizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vurmaya çalıştı." dedi.
Seçmen 28 Mayıs'ta ne mesaj verdi? HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı açık ara farkla Meclis'teki üstünlüğü elde etti. Bizim beklentimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin de bitmesiydi. Sahada ve sokakta gördüğümüz buydu fakat sonuç böyle tecelli etmedi. Olanda hayır vardır diyerek gevşemeden tekrar 2. tura hazırlık yaptık. Sokaklara çıktı ve vatandaşımızın ayağına gittik. Vatandaşlarımızı ikna etmek için bir çaba ortaya koyduk. Allah'a şükürler olsun bu çabalarımız sonuç verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 2. turunda yüzde 52'yi aşan bir oy ile yeniden milletimizden onay alarak önümüzdeki 5 yıl Türkiye'yi idare etmek üzere yetki aldı.
"BİZİM ÜZERİMİZDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I VURMAYA ÇALIŞTILAR"
Söylediklerim birilerine abartı gelebilir ama sanki seçimin odağında HÜDA PAR varmış gibi muhalefet çalışmalarını yaptı. Kara propagandasını bizim üzerimden yürüterek hem bizi hem de bizim üzerimizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vurmaya çalıştı.
Bu seçimlerde 85 milyon vatandaşımızın tamamı kazandı. Türkiye kazandı. Türkiye'de milletin iradesine ipotek koyabileceğini insanları belki şantajla belki tehditle bazen de vaatle milletimizi yönlendirebileceğini hükümeti kendisinin belirleyebileceğini düşünen emperyalistler kaybetti. Seçim kampanyasında özellikle muhalefet çok kötü bir üslup ve yöntem seçti. Bu yöntemin para etmediğini umarım görmüşlerdir. Bundan sonra beklentimiz siyasetin daha nezih bir uslüp ile devam etmesi yönündedir.
"BİZİ KADIN DÜŞMANI YAPTILAR"
Biz aslında o dönem onlara cevap verdik. En son yemin töreniyle ilgili bir şeyler söylediler. Yakında bunlar ezan düşmanıdır diyecekler her şeyi söylediler. Bizi kadın düşmanı yaptılar, bizi bölücü yaptılar, bizi devlet düşmanı yaptılar. Bizi bayrak düşmanı yaptılar.
ÖNÜNÜ ARKASINI KESEREK BAŞKA TARAFLARA ÇEKTİLER
Ellerinde mercekle parti programımıza bakarak ya da geçmişte söylediğimiz bütün şeyleri bütün videoları uzman ekiplere izleterek bir kelime ve cümle yakalayıp oradan üzerimize gelemeye çalıştılar. Ama bunu yapamadılar. Bu olmayınca önünü arkasını keserek başka taraflara çekmek süretiyle işlere kalkıştılar.
Devletin kadınlarla ilgili bir fon kurup onlara sahip çıkması gerektiğini söyledik. Bunu sahiplendirme olarak bir iki harf ilavesiyle beni izleyiciler affetsin sanki sokak hayvanları için kullanılan bir kelime vardı "sahiplendirme"diye bir kelime vardı basın yoğunca kullanıyordu bir dönem bundan özellikle zihinler oraya kaysın diye uğraştılar. İşte 'kadınlara cansız varlık muamelesi yapıyorlar' diye iftiralar attılar. Halbuki aynı kelimeler CHP'nin parti programında geçiyor. Yine onlara sahip çıkmaktan bahsediyorlar. Ama bizimle ilgili böyle bir algı çalışması yaptılar. Israrla bizim partimizin kuruluşunda 20-30 yıl önce olan olayları bize yıkmak suretiyle bizi o isimlerle bir araya getirmek istediler.
Bizi katillikle suçlayacak kadar işi ileriye götürdüler. Biz bunların notlarını aldık ve ilgili davaları açtık. Onların mahkeme süreçleri yürüyecek.
"MECLİS'TE YEMİN EDİP MİLLET İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Muhalefet Kandil ve Pensilvanya'nın desteğini üzerimizden kapatmak istedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pilav nohut ikilisi tahtından edecek tarif! Bunu yiyenin ağzı bayram ediyor! Özbek mutfağının en lezzetlisi
- BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2023! İOKBS başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İlköğretim, ortaöğretim kontenjanları, sınav ücreti...www.meb.gov.tr
- Yavuz Sultan Selim'in kızına tokat atan Osmanlı sadrazamı! Sonu korkunç oldu!
- Gelinim Mutfakta 30 Mayıs PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- POMEM sonuç sorgulama ekranı e-Devlet! 2023 Polis Akademisi 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları, nereden nasıl öğrenilir? Sınavlar hangi tarihte?
- Necdet Ünüvar kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Necdet Ünüvar ne iş yapıyor, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Prof. Dr. Erhan Afyoncu ne iş yapıyor, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- AFET Bakanlığı nedir, kuruluyor mu, ne zaman? Afet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? AFAD kime bağlı olacak?
- KGM kura çekimi İŞKUR CANLI İZLE! 30 Mayıs Salı KGM 3 bin işçi alımı kura sonuç ekranı!
- Uzman Öğretmenlik Başvuru Ekranı 2023 | MEBBİS Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav başvuruları nasıl yapılır? Şartları neler?
- KGM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2023! İŞKUR KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı! www.kgm.gov.tr
- Deniz Seki öyle bir yöntemle kilo verdi ki! 2,5 ayda ipince oldu! Görenler photoshop sandı! Meğer sırrı...