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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber'de! Muhalefet sert tepki: Bizi kadın düşmanı yaptılar!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber’de! Muhalefet sert tepki: Bizi kadın düşmanı yaptılar!

Son dakika haberi... HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Yapıcıoğlu, "Seçimin odağında HÜDA PAR varmış gibi muhalefet çalışmalarını yaptı. Kara propagandasını bizim üzerimden yürüterek hem bizi hem de bizim üzerimizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vurmaya çalıştı." dedi.

Seçmen 28 Mayıs'ta ne mesaj verdi? HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı açık ara farkla Meclis'teki üstünlüğü elde etti. Bizim beklentimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin de bitmesiydi. Sahada ve sokakta gördüğümüz buydu fakat sonuç böyle tecelli etmedi. Olanda hayır vardır diyerek gevşemeden tekrar 2. tura hazırlık yaptık. Sokaklara çıktı ve vatandaşımızın ayağına gittik. Vatandaşlarımızı ikna etmek için bir çaba ortaya koyduk. Allah'a şükürler olsun bu çabalarımız sonuç verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 2. turunda yüzde 52'yi aşan bir oy ile yeniden milletimizden onay alarak önümüzdeki 5 yıl Türkiye'yi idare etmek üzere yetki aldı.

"BİZİM ÜZERİMİZDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I VURMAYA ÇALIŞTILAR"

Söylediklerim birilerine abartı gelebilir ama sanki seçimin odağında HÜDA PAR varmış gibi muhalefet çalışmalarını yaptı. Kara propagandasını bizim üzerimden yürüterek hem bizi hem de bizim üzerimizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vurmaya çalıştı.

Bu seçimlerde 85 milyon vatandaşımızın tamamı kazandı. Türkiye kazandı. Türkiye'de milletin iradesine ipotek koyabileceğini insanları belki şantajla belki tehditle bazen de vaatle milletimizi yönlendirebileceğini hükümeti kendisinin belirleyebileceğini düşünen emperyalistler kaybetti. Seçim kampanyasında özellikle muhalefet çok kötü bir üslup ve yöntem seçti. Bu yöntemin para etmediğini umarım görmüşlerdir. Bundan sonra beklentimiz siyasetin daha nezih bir uslüp ile devam etmesi yönündedir.

"BİZİ KADIN DÜŞMANI YAPTILAR"

Biz aslında o dönem onlara cevap verdik. En son yemin töreniyle ilgili bir şeyler söylediler. Yakında bunlar ezan düşmanıdır diyecekler her şeyi söylediler. Bizi kadın düşmanı yaptılar, bizi bölücü yaptılar, bizi devlet düşmanı yaptılar. Bizi bayrak düşmanı yaptılar.

ÖNÜNÜ ARKASINI KESEREK BAŞKA TARAFLARA ÇEKTİLER

Ellerinde mercekle parti programımıza bakarak ya da geçmişte söylediğimiz bütün şeyleri bütün videoları uzman ekiplere izleterek bir kelime ve cümle yakalayıp oradan üzerimize gelemeye çalıştılar. Ama bunu yapamadılar. Bu olmayınca önünü arkasını keserek başka taraflara çekmek süretiyle işlere kalkıştılar.

Devletin kadınlarla ilgili bir fon kurup onlara sahip çıkması gerektiğini söyledik. Bunu sahiplendirme olarak bir iki harf ilavesiyle beni izleyiciler affetsin sanki sokak hayvanları için kullanılan bir kelime vardı "sahiplendirme"diye bir kelime vardı basın yoğunca kullanıyordu bir dönem bundan özellikle zihinler oraya kaysın diye uğraştılar. İşte 'kadınlara cansız varlık muamelesi yapıyorlar' diye iftiralar attılar. Halbuki aynı kelimeler CHP'nin parti programında geçiyor. Yine onlara sahip çıkmaktan bahsediyorlar. Ama bizimle ilgili böyle bir algı çalışması yaptılar. Israrla bizim partimizin kuruluşunda 20-30 yıl önce olan olayları bize yıkmak suretiyle bizi o isimlerle bir araya getirmek istediler.

Bizi katillikle suçlayacak kadar işi ileriye götürdüler. Biz bunların notlarını aldık ve ilgili davaları açtık. Onların mahkeme süreçleri yürüyecek.

"MECLİS'TE YEMİN EDİP MİLLET İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Muhalefet Kandil ve Pensilvanya'nın desteğini üzerimizden kapatmak istedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı A Haber’de HÜDA PAR GENEL BAŞKANI A HABER'DE

Hamza Dağ A Haber’de

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