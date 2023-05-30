HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber’de! Muhalefet sert tepki: Bizi kadın düşmanı yaptılar!

ÖNÜNÜ ARKASINI KESEREK BAŞKA TARAFLARA ÇEKTİLER

Ellerinde mercekle parti programımıza bakarak ya da geçmişte söylediğimiz bütün şeyleri bütün videoları uzman ekiplere izleterek bir kelime ve cümle yakalayıp oradan üzerimize gelemeye çalıştılar. Ama bunu yapamadılar. Bu olmayınca önünü arkasını keserek başka taraflara çekmek süretiyle işlere kalkıştılar.

Devletin kadınlarla ilgili bir fon kurup onlara sahip çıkması gerektiğini söyledik. Bunu sahiplendirme olarak bir iki harf ilavesiyle beni izleyiciler affetsin sanki sokak hayvanları için kullanılan bir kelime vardı "sahiplendirme"diye bir kelime vardı basın yoğunca kullanıyordu bir dönem bundan özellikle zihinler oraya kaysın diye uğraştılar. İşte 'kadınlara cansız varlık muamelesi yapıyorlar' diye iftiralar attılar. Halbuki aynı kelimeler CHP'nin parti programında geçiyor. Yine onlara sahip çıkmaktan bahsediyorlar. Ama bizimle ilgili böyle bir algı çalışması yaptılar. Israrla bizim partimizin kuruluşunda 20-30 yıl önce olan olayları bize yıkmak suretiyle bizi o isimlerle bir araya getirmek istediler.

Bizi katillikle suçlayacak kadar işi ileriye götürdüler. Biz bunların notlarını aldık ve ilgili davaları açtık. Onların mahkeme süreçleri yürüyecek.

"MECLİS'TE YEMİN EDİP MİLLET İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Muhalefet Kandil ve Pensilvanya'nın desteğini üzerimizden kapatmak istedi.