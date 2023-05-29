Seçim zaferi Başkan Erdoğan! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber’de

BİR SİYASET DEHASI OLDUĞU BİR KEZ DAHA TEYİT EDİLDİ

Hamdolsun 2018'de 52.56 ile seçilmişti bu seçimde de ona yakın bir oy yakalamış görünüyor. Hatta ben aslında biraz şöyle diyordum arkadaşlara da sonuç ne olur bilmiyoruz ama inşallah 52 küsür olur ve kendi rekorunu da kırarak en zirveye çıkarmış olur bunu ama aslında bu sonuçlara baktığında toplam 27 milyon 645 bin civarında aldığı oy bu gerçekten bir rekor. Türk siyasi tarihi açısından siyaset bilimi açısından gerçekten incelenmesi gereken bir şey. Cumhurbaşkanımızın bir siyaset dehası olduğunu bir kez daha teyit eden bir seçim süreci yaşadık. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.

İlk defa 2 turlu bir seçim yaşadık. Türk siyasi tarihi açısından rekor oy alındı. Millet İttifakı'nın siyasi liderleri seçimin kaybedeni oldu. Kılıçdaroğlu 2. turda ötekileştiren bir kampanya yürüttü. Muhalefet ders çıkarmalı. Muhalefet hem Meclis hem cumhurbaşkanlığını kaybetti. Vatandaşı küçümseyen dil kullanmamalılar. PKK'lıların destek açıklamasına muhalefet ses çıkarmadı.

KİMLER KAYBETTİ?

Dün Cumhurbaşkanımız Külliye'deki balkon konuşmasında da ifade etti bugün bütün Türkiye kazandı. Kaybedenler yok mu? Elbette var. Hiç kimse kaybetmedi demek doğru olmaz. Açıkçası Millet İttifakı'nın siyasi liderleri kaybettiler. Onlara destek veren bir takım Kandil'in uzantıları Kandil'in kendisi FETÖ, Pensilvanya ve benzeri yapılar kaybettiler.