Yeni kabinede hangi isimler olacak? Başkan Erdoğan A Takımını belirliyor! İşte yeni kabine öncesi son kulisler

Türkiye tarihi seçimi atlattı. Recep Tayyip Erdoğan, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak geçen yirmi yıllık iktidar kariyerinde 'yenilmezlik' rekorunu bir kez daha bırakmadı. Tarihteki yerini mühürlemiş oldu.

Sıra ülkeyi yeni yüzyıla taşıyacak kabineye geldi.

Kabine yeni isimlerden mi olacak? Yoksa eski tecrübeli bakanlardan mı? Ülkeyi daha ileriye taşıyacak dinamik bir kadro mu kurulacak?