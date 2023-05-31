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Yeni kabinede hangi isimler olacak? Başkan Erdoğan A Takımını belirliyor! İşte yeni kabine öncesi son kulisler
Türkiye seçim sürecini geride bıraktı ve gözler Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabineye çevrildi. Mevcut kabine ile son kez toplantı yapacak olan Başkan Erdoğan ardından yeni A Takımı'nı belirleyecek. Türkiye Yüzyılı başlarken kabinede yeni isimlere yer verecek olan Erdoğan'ın yeni kabinesi şekillenmeye başlarken, Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör de bugün kaleme aldığı yazıda açıklanacak yeni kabine ile ilgili detayları yazdı.
Giriş Tarihi: 31.05.2023 10:57Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 10:57