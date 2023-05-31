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Haberler Galeri Yeni kabinede hangi isimler olacak? Başkan Erdoğan A Takımını belirliyor! İşte yeni kabine öncesi son kulisler

Yeni kabinede hangi isimler olacak? Başkan Erdoğan A Takımını belirliyor! İşte yeni kabine öncesi son kulisler

Türkiye seçim sürecini geride bıraktı ve gözler Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabineye çevrildi. Mevcut kabine ile son kez toplantı yapacak olan Başkan Erdoğan ardından yeni A Takımı'nı belirleyecek. Türkiye Yüzyılı başlarken kabinede yeni isimlere yer verecek olan Erdoğan'ın yeni kabinesi şekillenmeye başlarken, Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör de bugün kaleme aldığı yazıda açıklanacak yeni kabine ile ilgili detayları yazdı.

Giriş Tarihi: 31.05.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 10:57
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Yeni kabinede hangi isimler olacak? Başkan Erdoğan A Takımını belirliyor! İşte yeni kabine öncesi son kulisler

Türkiye tarihi seçimi atlattı. Recep Tayyip Erdoğan, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak geçen yirmi yıllık iktidar kariyerinde 'yenilmezlik' rekorunu bir kez daha bırakmadı. Tarihteki yerini mühürlemiş oldu.

Sıra ülkeyi yeni yüzyıla taşıyacak kabineye geldi.

Kabine yeni isimlerden mi olacak? Yoksa eski tecrübeli bakanlardan mı? Ülkeyi daha ileriye taşıyacak dinamik bir kadro mu kurulacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni kabinede hangi isimler olacak? Başkan Erdoğan A Takımını belirliyor! İşte yeni kabine öncesi son kulisler

Herkesin gözü Ankara'da...

Ortalıkta 'bakan toto'lar havada uçuşuyor.

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Yeni kabinede hangi isimler olacak? Başkan Erdoğan A Takımını belirliyor! İşte yeni kabine öncesi son kulisler

Bunları yazanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş yapış şeklini pek de tanımayanlar... Zira ben bugüne kadar Erdoğan'ın kafasındaki isimleri pek de kimseyle paylaştığına şahit olmadım. O nedenle, öyle listelerde yazılanlar çizilenlere itibar etmeyin. Haa bir ikisi tutabilir o ayrı... Fakat şundan eminim, o konuşulan isimlerin hiçbirine henüz Beştepe'den telefon gelmedi.

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Yeni kabinede hangi isimler olacak? Başkan Erdoğan A Takımını belirliyor! İşte yeni kabine öncesi son kulisler

İsim mevzusunu geçiyorum.

Benim edindiğim bilgiler, bakanlıkların yapısında bir revizyon olacağı yönünde...

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Yeni kabinede hangi isimler olacak? Başkan Erdoğan A Takımını belirliyor! İşte yeni kabine öncesi son kulisler

Malum şu anda kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşuyor. Eski sistemde bakanlık sayısı 26'ydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra bazı bakanlıklar birleştirilmişti. Sayı da 16'ya indirilmişti. Kapatılan bakanlıkların görev ve sorumlulukları ilgi alanı en yakın diğer bakanlıklara aktarılmıştı.