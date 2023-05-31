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Muhalefette lider krizi! İYİ Parti ve CHP’de neler olacak? Kılıçdaroğlu hangi adımı atacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Muhalefette lider krizi! İYİ Parti ve CHP’de neler olacak? Kılıçdaroğlu hangi adımı atacak?

28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turundan Başkan Recep Tayyip Erdoğan zaferle çıktı. Sandık sonuçları muhalefeti karıştırdı, CHP ve İYİ Parti’de istifa çağrıları gelmeye devam ediyor. Muhalefette ciddi bir lider krizi yaşanıyor. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.

Seçim gecesi MYK üyelerinin toplu istifasını "Başarısızlık algısı oluşur" diyerek geri çeviren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştirilerin artması üzerine çark etti. Zaman kazanmak ve toplumun öfke ateşini düşürmek için "ara dönem MYK'sı" kurmaya karar veren Kılıçdaroğlu, iddialara göre yarın mevcut MYK üyelerinin toplu istifasını kabul edecek.

AKŞENER'İN KOLTUK TEHLİKEDE

Millet İttifakı'nın bileşenlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu seçimlerde hem milletvekili sayılarını yükseltemedi hem de cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesiyle başbakanlık hayalinden uzaklaştı. Seçim sonuçlarının ardından parti içinde Akşener'in istifası konuşulmaya başlandı.

Konuya dair Serkan Toper'in değerlendirmeleri:

"Türk demokrasisinde siyasi partilerin istikrarlı yapıda devam ediyor olması önemlidir. Seçim elbette ki kaybedilebilir özellikle CHP'de bir problem var ki kendi kimliğini bir kenara bırakmak suretiyle yürütülen seçim kampanyasının sonucunda kazanmak için her yolu mübah gören anlayışın parti kurultayında hesap vermesi gerekir. İşte tüm mesele bu.

CHP kendi ilkeleriyle seçmenin karşısına çıksaydı ve bir seçim yenilgisi olsaydı elbette ki bu parti içi bir meseledir. Bunun hakkında konuşmak 'hoş değil' değerlendirmesi yapılırdı ama sizler CHP'yi alıp neredeyse HDP'ye teslimiyet politikaları haline getireceksiniz, kurduğunuz masada İYİ Parti'ye rağmen 4 tane partiyi sadece sizin adaylığınızı onaylasın diye masaya oturtacaksınız sonra bu partilere 39 tane vekil vereceksiniz, bunun yanında herkesin karşı çıkmasına rağmen adaylığınızı direteceksiniz elbette ki bir seçim başarısızlığı varsa bunun da bedelinin olması gerekir.

Yani hem adaylığımı dayatayım hem CHP'nin bütün kimliğini bir kenara bırakım ve kampanya yapıp sonra seçimi kaybedip sonra da hiç kaybetmemiş gibi çıkıp 'demokrasi mücadelesi devam ediyor bunun öncüsü biziz' diyeceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturup iyi düşünmesi lazım.

(Ecevit'in yüzde 42 oyunu geçtik algısı) Bir önceki seçimde muhalefetin aldığı oyun toplamı zaten yüzde 48'di. Bu kadar kutuplaşmanın olmadığı bir seçime göre bakarsak bu seçimde geçen seçimin üstüne hiçbir şey konulamadığını görüyoruz. Geçen seçimde seçmenler Muharrem İnce'ye daha heyecanlı gidip oy verdi. İnce için vatandaşlar komşusundan arkadaşından oylar istedi. Kılıçdaroğlu bu seçimde tabanda ya da seçmende bir heyecan oluşturamadı. Seçmen eli titreyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmek zorunda kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniliği sorumluluğunu üstüne almasını bekliyordum ama yapmadı.

Ekrem İmamoğlu 1,5 yıldır hazırlık yapıyor. Aday olmak istedi eğer olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini düşündüğü için Genel Başkanlık için hazırlık yapıyordu. CHP'yi karışık günler bekliyor. Yerel Yönetimler Seçimleri'ne kadar bu tartışmaların askıya alıp alınmayacağını göreceğiz.

İYİ Parti'de bir Genel Başkanlık değişimi beklemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olmadığını her defasında ifade ettim ama oyunu da bozmadım oyumuzu korduk diyerek Meral Akşener Genel Başkanlığı devam edecektir. İYİ Parti'de CHP'deki kadar sert tartışmaların olacağını düşünmüyorum. CHP seçmenini kendine kalkan yaptı. Son dönemdeki öfke siyasetinin mimarı İYİ Parti ve CHP'dir."

Muhalefette lider krizi! Kaos yükleniyor... MUHALEFETTE LİDER KRİZİ! KAOS YÜKLENİYOR...
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