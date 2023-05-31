Muhalefette lider krizi! İYİ Parti ve CHP’de neler olacak? Kılıçdaroğlu hangi adımı atacak?

CHP kendi ilkeleriyle seçmenin karşısına çıksaydı ve bir seçim yenilgisi olsaydı elbette ki bu parti içi bir meseledir. Bunun hakkında konuşmak 'hoş değil' değerlendirmesi yapılırdı ama sizler CHP'yi alıp neredeyse HDP'ye teslimiyet politikaları haline getireceksiniz, kurduğunuz masada İYİ Parti'ye rağmen 4 tane partiyi sadece sizin adaylığınızı onaylasın diye masaya oturtacaksınız sonra bu partilere 39 tane vekil vereceksiniz, bunun yanında herkesin karşı çıkmasına rağmen adaylığınızı direteceksiniz elbette ki bir seçim başarısızlığı varsa bunun da bedelinin olması gerekir.