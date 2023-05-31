Muhalefette lider krizi! İYİ Parti ve CHP’de neler olacak? Kılıçdaroğlu hangi adımı atacak?
28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turundan Başkan Recep Tayyip Erdoğan zaferle çıktı. Sandık sonuçları muhalefeti karıştırdı, CHP ve İYİ Parti’de istifa çağrıları gelmeye devam ediyor. Muhalefette ciddi bir lider krizi yaşanıyor. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.
Seçim gecesi MYK üyelerinin toplu istifasını "Başarısızlık algısı oluşur" diyerek geri çeviren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştirilerin artması üzerine çark etti. Zaman kazanmak ve toplumun öfke ateşini düşürmek için "ara dönem MYK'sı" kurmaya karar veren Kılıçdaroğlu, iddialara göre yarın mevcut MYK üyelerinin toplu istifasını kabul edecek.
AKŞENER'İN KOLTUK TEHLİKEDE
Millet İttifakı'nın bileşenlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu seçimlerde hem milletvekili sayılarını yükseltemedi hem de cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesiyle başbakanlık hayalinden uzaklaştı. Seçim sonuçlarının ardından parti içinde Akşener'in istifası konuşulmaya başlandı.
Konuya dair Serkan Toper'in değerlendirmeleri:
"Türk demokrasisinde siyasi partilerin istikrarlı yapıda devam ediyor olması önemlidir. Seçim elbette ki kaybedilebilir özellikle CHP'de bir problem var ki kendi kimliğini bir kenara bırakmak suretiyle yürütülen seçim kampanyasının sonucunda kazanmak için her yolu mübah gören anlayışın parti kurultayında hesap vermesi gerekir. İşte tüm mesele bu.
CHP kendi ilkeleriyle seçmenin karşısına çıksaydı ve bir seçim yenilgisi olsaydı elbette ki bu parti içi bir meseledir. Bunun hakkında konuşmak 'hoş değil' değerlendirmesi yapılırdı ama sizler CHP'yi alıp neredeyse HDP'ye teslimiyet politikaları haline getireceksiniz, kurduğunuz masada İYİ Parti'ye rağmen 4 tane partiyi sadece sizin adaylığınızı onaylasın diye masaya oturtacaksınız sonra bu partilere 39 tane vekil vereceksiniz, bunun yanında herkesin karşı çıkmasına rağmen adaylığınızı direteceksiniz elbette ki bir seçim başarısızlığı varsa bunun da bedelinin olması gerekir.
Yani hem adaylığımı dayatayım hem CHP'nin bütün kimliğini bir kenara bırakım ve kampanya yapıp sonra seçimi kaybedip sonra da hiç kaybetmemiş gibi çıkıp 'demokrasi mücadelesi devam ediyor bunun öncüsü biziz' diyeceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturup iyi düşünmesi lazım.
(Ecevit'in yüzde 42 oyunu geçtik algısı) Bir önceki seçimde muhalefetin aldığı oyun toplamı zaten yüzde 48'di. Bu kadar kutuplaşmanın olmadığı bir seçime göre bakarsak bu seçimde geçen seçimin üstüne hiçbir şey konulamadığını görüyoruz. Geçen seçimde seçmenler Muharrem İnce'ye daha heyecanlı gidip oy verdi. İnce için vatandaşlar komşusundan arkadaşından oylar istedi. Kılıçdaroğlu bu seçimde tabanda ya da seçmende bir heyecan oluşturamadı. Seçmen eli titreyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmek zorunda kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniliği sorumluluğunu üstüne almasını bekliyordum ama yapmadı.
Ekrem İmamoğlu 1,5 yıldır hazırlık yapıyor. Aday olmak istedi eğer olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini düşündüğü için Genel Başkanlık için hazırlık yapıyordu. CHP'yi karışık günler bekliyor. Yerel Yönetimler Seçimleri'ne kadar bu tartışmaların askıya alıp alınmayacağını göreceğiz.
İYİ Parti'de bir Genel Başkanlık değişimi beklemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olmadığını her defasında ifade ettim ama oyunu da bozmadım oyumuzu korduk diyerek Meral Akşener Genel Başkanlığı devam edecektir. İYİ Parti'de CHP'deki kadar sert tartışmaların olacağını düşünmüyorum. CHP seçmenini kendine kalkan yaptı. Son dönemdeki öfke siyasetinin mimarı İYİ Parti ve CHP'dir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
- İŞKUR büro memuru iş başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu 1.641 büro işçisi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?
- Asgari ücrete temmuzda zam atağı! %30-35 artış+refah payıyla maaşlar şekillenecek! Mayıs enflasyonuyla dengeler değişebilir! Kalem kalem 2023 ZAMLI hesap...
- Bedava Doğal gaz bitti mi, ne zaman bitecek? 12 ay boyunca kaç metreküp doğal gaz ücretsiz, 25 m3 ne kadar?
- KURBAN BAYRAMI TARİHİ DİYANET 2023 | Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil var, 9 gün mü?
- 31 Mayıs 2023 GRAM altın ne kadar? Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? CANLI ALTIN FİYATLARI
- A101'den BÜYÜK KAMPANYALI FİYATLAR: %100 elektrikli motosiklet Perşembe günü satışa çıkıyor! 81 ilde aynı anda...
- MECLİS YEMİN TÖRENİ 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte? TBMM ne zaman açılacak?
- Diyet yapmadan tığ gibi inceldi! Tek bir formülle 38 bedene düştü! 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Yağlarınızdan kurtulmak için 15 dakika...
- Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 30 Mayıs Salı FB- Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Şampiyon kim oldu son dakika? Galatasaray şampiyon mu oldu? 30 Mayıs Galatasaray bugün yenerse şampiyon mu?
- GS maçı canlı izle! Ankaragücü-Galatasaray maçı CANLI İZLE! 30 Mayıs Ankaragücü GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?