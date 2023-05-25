CHP-HDP-Kandil üçgeninde kirli plan! Açık yerine örtülü destek yolda! Kayyum konusunu böyle geçiştirdiler...
Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerine doğru yol alırken "Kılıçdaroğlu iktidara gelirse Türkiye'de iç savaş çıkar" ifadelerini kullanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında kayyum konusunda yaşanan anlaşmaya göstermelik tepki gösteren HDP'nin gizli planı ortaya çıktı. Buna göre Kandil'den gelen talimat sonrası HDP Atatürkçü ve milliyetçi seçmenin ürkütülmemesi adına Kılıçdaroğlu'na açıktan değil örtülü destek verecek. Diğer yandan HDP - Kandil hattındaki görüşme trafiği hakkında CHP'nin bilgilendirildiği ve HDP'nin karar alırken CHP ile de temasa geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta sandıklara giderken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
HDPKK DESTEĞİNİ KESMİYOR
Hem HDP hem de PKK'nın desteğini alan ancak seçimlerde aldığı başarısız sonuç sonrası Kandil'de hayal kırıklığı yaratan Kılıçdaroğlu'na yönelik HDPKK'dan yeni destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.
Bölücü partiye mensup isimler ve dağdaki elebaşları ikinci tura giderayak peşisıra destek açıklamaları yapıyor.
PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN: ERDOĞAN'A KAYBETTİRMEK İÇİN SEFERBER OLMALIYIZ
Terör örgütü PKK'nın yayın organında yıllardır Selahattin Erdem mahlası ile yazı yazan teröristbaşı Duran Kalkan son yazısında Kılıçdaroğlu'na bir kez daha açık açık destek verdi.
Başkan Erdoğan'ı hedef alarak bölücü tehditler savuran Kalkan, "Tayyip Erdoğan'a kaybettirebilmek için 28 Mayıs seçimine seferber olmak ve Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çalışmak gerekir." dedi.
TALİMATI ALAN BULDAN SOKAĞA KOŞTU
Kalkan'ın bu talimatı sonrası sahalara inen Pervin Buldan sokak sokak gezerek Kılıçdaroğlu'na oy toplamaya çalışırken "14 Mayıs tarihinde eğer Erdoğan kazanamamışsa bu sizin kararlılığınızın göstergesidir, bu sizin başarınızdır. 14 Mayıs tarihinde Erdoğan kazanmadı" ifadelerini kullandı.
ÖZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
Bu gelişmeler yaşanırken diğer yandan milliyetçilik tiyatrosuna başlayan Kemal Kılıçdaroğlu destek konusunda Ümit Özdağ ile el sıkıştı. Özdağ yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken yapılan protokoldeki "kayyum atamaları devam edecek" maddesi dikkat çekti.
HDP'DEN GÖSTERMELİK KAYYUM TEPKİSİ
Bu gelişme sonrası kayyum karşıtlığıyla bilinen HDP bir açıklama yayınlayarak bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade ederken bugün konuya ilişkin bir toplantı düzenleneceğinin sinyalini verdi.
HDP ve Zafer Partisi'nin içinde olduğu ittifakın nasıl yol alacağı merak edilirken Diyarbakır merkezli haber sitesi düzenlenen tezgahı açıkladı.
İşte o haberin detayları:
HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı ortak açıklama ile ilgili yazılı bir açıklama yapıp, nihai kararlarını yarın paylaşacaklarını açıklamıştı.
AÇIK DEĞİL ÖRTÜLÜ DESTEK!
Söz konusu açıklamanın ardından HDP'ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, nihai karar öncesi Kandil ile temasa geçildiği öğrenildi.
HDP yetkililerinin Kandil ile yaptıkları görüşmenin ardından aldıkları kararın Kemal Kılıçdaroğlu'na açık değil örtülü destek şeklinde olduğu öğrenildi.
Aldıkları kararı nasıl açıklayacaklarına ise net bir karar veremedikleri belirtiliyor.
"YUMUŞAK AÇIKLAMAYLA GEÇİŞTİRDİLER"
Atatürkçü seçmeni kaybetmemek için HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteklerini çektiklerini yumuşak bir açıklama ile geçiştirecekleri, kendi seçmenleri ise, "Sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nun yanındayız" mesajını ulaştıracakları ise kulislere yansıdı.
CHP GENEL MERKEZİYLE DE GÖRÜŞÜLDÜ
HDP'nin hem kendi seçmenlerini sandığa yönlendirmek hem de Kılıçdaroğlu'na destek veren Atatürkçüleri rahatsız etmemek için bu kararı aldığı öğrenildi. Karar alınırken CHP Genel merkezi ile de görüşüldüğü öne sürüldü.
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