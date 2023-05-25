25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri CHP-HDP-Kandil üçgeninde kirli plan! Açık yerine örtülü destek yolda! Kayyum konusunu böyle geçiştirdiler...

CHP-HDP-Kandil üçgeninde kirli plan! Açık yerine örtülü destek yolda! Kayyum konusunu böyle geçiştirdiler...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
ABONE OL
CHP-HDP-Kandil üçgeninde kirli plan! Açık yerine örtülü destek yolda! Kayyum konusunu böyle geçiştirdiler...

Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerine doğru yol alırken "Kılıçdaroğlu iktidara gelirse Türkiye'de iç savaş çıkar" ifadelerini kullanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında kayyum konusunda yaşanan anlaşmaya göstermelik tepki gösteren HDP'nin gizli planı ortaya çıktı. Buna göre Kandil'den gelen talimat sonrası HDP Atatürkçü ve milliyetçi seçmenin ürkütülmemesi adına Kılıçdaroğlu'na açıktan değil örtülü destek verecek. Diğer yandan HDP - Kandil hattındaki görüşme trafiği hakkında CHP'nin bilgilendirildiği ve HDP'nin karar alırken CHP ile de temasa geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta sandıklara giderken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

HDPKK DESTEĞİNİ KESMİYOR

Hem HDP hem de PKK'nın desteğini alan ancak seçimlerde aldığı başarısız sonuç sonrası Kandil'de hayal kırıklığı yaratan Kılıçdaroğlu'na yönelik HDPKK'dan yeni destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Bölücü partiye mensup isimler ve dağdaki elebaşları ikinci tura giderayak peşisıra destek açıklamaları yapıyor.

PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN: ERDOĞAN'A KAYBETTİRMEK İÇİN SEFERBER OLMALIYIZ

Terör örgütü PKK'nın yayın organında yıllardır Selahattin Erdem mahlası ile yazı yazan teröristbaşı Duran Kalkan son yazısında Kılıçdaroğlu'na bir kez daha açık açık destek verdi.

Başkan Erdoğan'ı hedef alarak bölücü tehditler savuran Kalkan, "Tayyip Erdoğan'a kaybettirebilmek için 28 Mayıs seçimine seferber olmak ve Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çalışmak gerekir." dedi.

TALİMATI ALAN BULDAN SOKAĞA KOŞTU

Kalkan'ın bu talimatı sonrası sahalara inen Pervin Buldan sokak sokak gezerek Kılıçdaroğlu'na oy toplamaya çalışırken "14 Mayıs tarihinde eğer Erdoğan kazanamamışsa bu sizin kararlılığınızın göstergesidir, bu sizin başarınızdır. 14 Mayıs tarihinde Erdoğan kazanmadı" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Bu gelişmeler yaşanırken diğer yandan milliyetçilik tiyatrosuna başlayan Kemal Kılıçdaroğlu destek konusunda Ümit Özdağ ile el sıkıştı. Özdağ yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken yapılan protokoldeki "kayyum atamaları devam edecek" maddesi dikkat çekti.

HDP'DEN GÖSTERMELİK KAYYUM TEPKİSİ

Bu gelişme sonrası kayyum karşıtlığıyla bilinen HDP bir açıklama yayınlayarak bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade ederken bugün konuya ilişkin bir toplantı düzenleneceğinin sinyalini verdi.

HDP ve Zafer Partisi'nin içinde olduğu ittifakın nasıl yol alacağı merak edilirken Diyarbakır merkezli haber sitesi düzenlenen tezgahı açıkladı.

İşte o haberin detayları:

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı ortak açıklama ile ilgili yazılı bir açıklama yapıp, nihai kararlarını yarın paylaşacaklarını açıklamıştı.

AÇIK DEĞİL ÖRTÜLÜ DESTEK!

Söz konusu açıklamanın ardından HDP'ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, nihai karar öncesi Kandil ile temasa geçildiği öğrenildi.
HDP yetkililerinin Kandil ile yaptıkları görüşmenin ardından aldıkları kararın Kemal Kılıçdaroğlu'na açık değil örtülü destek şeklinde olduğu öğrenildi.
Aldıkları kararı nasıl açıklayacaklarına ise net bir karar veremedikleri belirtiliyor.

"YUMUŞAK AÇIKLAMAYLA GEÇİŞTİRDİLER"

Atatürkçü seçmeni kaybetmemek için HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteklerini çektiklerini yumuşak bir açıklama ile geçiştirecekleri, kendi seçmenleri ise, "Sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nun yanındayız" mesajını ulaştıracakları ise kulislere yansıdı.

CHP GENEL MERKEZİYLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

HDP'nin hem kendi seçmenlerini sandığa yönlendirmek hem de Kılıçdaroğlu'na destek veren Atatürkçüleri rahatsız etmemek için bu kararı aldığı öğrenildi. Karar alınırken CHP Genel merkezi ile de görüşüldüğü öne sürüldü.

PKK’dan HDP’ye gazete üzerinden talimat
HDPKK’dan Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği
HDP’den Kılıçdaroğlu’na Özdağ gözdağı
AK Parti’den Özdağ açıklaması!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA