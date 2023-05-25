CHP-HDP-Kandil üçgeninde kirli plan! Açık yerine örtülü destek yolda! Kayyum konusunu böyle geçiştirdiler...

AÇIK DEĞİL ÖRTÜLÜ DESTEK!

Söz konusu açıklamanın ardından HDP'ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, nihai karar öncesi Kandil ile temasa geçildiği öğrenildi.

HDP yetkililerinin Kandil ile yaptıkları görüşmenin ardından aldıkları kararın Kemal Kılıçdaroğlu'na açık değil örtülü destek şeklinde olduğu öğrenildi.

Aldıkları kararı nasıl açıklayacaklarına ise net bir karar veremedikleri belirtiliyor.

"YUMUŞAK AÇIKLAMAYLA GEÇİŞTİRDİLER"

Atatürkçü seçmeni kaybetmemek için HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteklerini çektiklerini yumuşak bir açıklama ile geçiştirecekleri, kendi seçmenleri ise, "Sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nun yanındayız" mesajını ulaştıracakları ise kulislere yansıdı.

CHP GENEL MERKEZİYLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

HDP'nin hem kendi seçmenlerini sandığa yönlendirmek hem de Kılıçdaroğlu'na destek veren Atatürkçüleri rahatsız etmemek için bu kararı aldığı öğrenildi. Karar alınırken CHP Genel merkezi ile de görüşüldüğü öne sürüldü.