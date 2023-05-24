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HDPKK'dan Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği! Pervin Buldan sokak sokak geziyor: Erdoğan'a kaybettirmemiz lazım

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Giriş Tarihi: 24.05.2023 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
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HDPKK’dan Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği! Pervin Buldan sokak sokak geziyor: Erdoğan’a kaybettirmemiz lazım

Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru yol alırken Başkan Erdoğan ilk turda aldığı yüzde 49,5'luk oy oranı ve 2,5 milyon oy farkıyla yarışı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tamamladı. HDP ve PKK desteğine rağmen olumlu bir sonuç elde edemeyen Kılıçdaroğlu Kandil'de hayal kırıklığı yaratırken yine de Kılıçdaroğlu'na yönelik destek sürüyor. Geçtiğimiz günlerde HDP'li Sırrı Süreyya Önder Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere vurgu yaparken HDPKK köy köy Kılıçdaroğlu'na oy toplamaya devam ediyor. HDP'li Pervin Buldan bugün yaptığı ziyaret esnasında "Erdoğan'a kaybettirmek bizlerin görevi ve sorumluluğu" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na oy istedi. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerin biri yapılırken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49.5'lik oy oranıyla ilk turda en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

ŞİMDİ SIRA İKİNCİ TURDA

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

En çok oyu alan adaylardan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu için cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandığa gidilecek. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde, geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

HDPKK RAHATSIZ

İlk turda PKK ve HDP desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu bu desteğe rağmen ilk turda başarısız olunca bu durum Kandil'de rahatsızlık yarattı.

"OY ORANLARI HAYAL KIRIKLIĞI"

PKK kanalına konuşan Kalkan, "Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı" diyerek seçim sonuçlarının kendilerini üzdüğünü belirtti.

"İKİNCİ TURDA İTTİFAK SÜRECEK" İTİRAFI

İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, "En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu için çalışacaklarının altını çizdi.

Başkan Erdoğan'ı hedef alarak bölücü tehditler savuran Kalkan, "Tayyip Erdoğan'a kaybettirebilmek için 28 Mayıs seçimine seferber olmak ve Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çalışmak gerekir." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TAAHHÜT ETTİĞİ ŞEYLER VAR"

Diğer yandan "Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği birtakım şeyler var." diyen HDP'li Önder, "Arkadaşlarımızın cezaevinde yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Bunları yerine getirmek zorunda" ifadelerini kullandı.

HDPKK OY TOPLAMAK İÇİN SAHADA

"28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu için seferber olun, Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çalışın" çağrısı yapan ve seçimin Başkan Erdoğan lehine tecelli etmesi halinde sonuçları kabul etmeyeceklerini duyurup tehditler savuran PKK elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri sonrası HDPKK tüm yıkım unsurlarıyla harekete geçti.

Bu kapsamda HDP, HDK ve DTK, 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için sahaya inme kararı aldı.

KILIÇDAROĞLU İÇİN OY DİLENDİ: ERDOĞAN'A KAYBETTİRMEK BİZLERİN SORUMLULUĞU

Buldan, birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri desteği anımsatarak, "14 Mayıs tarihinde eğer Erdoğan kazanamamışsa bu sizin kararlılığınızın göstergesidir, bu sizin başarınızdır. 14 Mayıs tarihinde Erdoğan kazanmadı. Bizler faşizmi durdurduk. Ama şimdi kaybettirme zamanıdır. 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve AKP'ye kaybettirmek bir kez daha bizlerin görev ve sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

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