Kemal Kılıçdaroğlu terörist cenazelerine katılan CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nu böyle savundu: PKK ile mücadele etti

AHABER.COM.TR SİZLER İÇİN DERLEDİ

Peki gerçekten durum böyle mi? Sezgin Tanrıkulu gerçekten PKK terör örgütünün karşısında mı? ahaber.com.tr olarak sizler için derledik.

"PKK'NIN KURULDUĞU KÖYDEN KANDİL'E SELAM ÇAKTI"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ilk tur seçimlerinden önce PKK'nın 1978 yılında kurulduğu "Fis" ismindeki köye giderek "Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar" ifadelerini kullanarak Kandil'e selam çakmıştı.

PKK'LILARA DESTEK ÇIKTI

Diğer yandan Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli gözaltına alındı. CHP'nin Diyarbakır milletvekili ve daha önce de terör yanlısı açıklamalarıyla tanınan Sezgin Tanrıkulu bu operasyonlara karşı çıkarak, "Ben eminim, dosyada hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.