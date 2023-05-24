Kemal Kılıçdaroğlu terörist cenazelerine katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu böyle savundu: PKK ile mücadele etti
PKK ve HDP desteğini arkasına alan ancak seçimlerin ilk turunda Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu mevsimsel milliyetçilik modunu açarak son dönemde bu tarzda söylemleriyle ön plana çıkmaya başladı. İlk turda yaşanan başarısız sonrası imajını düzeltmek için Babala TV'ye konuk olan Bay Kemal farklı konularda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu konuşmasının bir bölümünde terörist cenazelerinde boy gösteren, SİHA'lara karşı çıkan, PKK'nın kurulduğu köyden Kandil'e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu için "PKK ile mücadele etti." ifadelerini kullandı. Bizler de ahaber.com.tr olarak Sezgin Tanrıkulu'nun PKK ile olan kirli geçmişini sizler için derledik. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken CHP ve PKK desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda aldığı oy oranıyla Kandil'i ve yedili koalisyonu hayal kırıklığına uğrattı.
PKK CENAZELERİNE KATILAN TANRIKULU CHP'DE
Bugüne kadar yürüttüğü siyasette "Selahattin Demirtaş'ın özgür olmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu adeta Kandil'e selam çakarken PKK cenazelerine katılan Sezgin Tanrıkulu gibi isimlere de partisinde yer verdi.
"İÇ SAVAŞ ÇIKAR" DİYEN ÖZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
Ancak ilk turda aldığı oy sonrası milliyetçi söylemlere ağırlık veren Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda da milliyetçilik vurgusu yapmaya başladı. Diğer yandan "Kılıçdaroğlu iktidara gelirse Türkiye'de iç savaş çıkar" diyen Ümit Özdağ da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğini açıkladı.
BABALA TV'DE TANRIKULU'NU SAVUNDU
Seçimlerden sonra dağılan imajını toplamak adına Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na ilişkin kendisine sorulan soruya yanıt verdi.
TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI ÇIKAN MI?
Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK ile bir alakasının olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Terör örgütünün en etkin olduğu dönemlerde terör örgütüne karşı davrandı. Terör örgütüne karşı çıkan kişidir. Bunu bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.
AHABER.COM.TR SİZLER İÇİN DERLEDİ
Peki gerçekten durum böyle mi? Sezgin Tanrıkulu gerçekten PKK terör örgütünün karşısında mı? ahaber.com.tr olarak sizler için derledik.
"PKK'NIN KURULDUĞU KÖYDEN KANDİL'E SELAM ÇAKTI"
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ilk tur seçimlerinden önce PKK'nın 1978 yılında kurulduğu "Fis" ismindeki köye giderek "Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar" ifadelerini kullanarak Kandil'e selam çakmıştı.
PKK'LILARA DESTEK ÇIKTI
Diğer yandan Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli gözaltına alındı. CHP'nin Diyarbakır milletvekili ve daha önce de terör yanlısı açıklamalarıyla tanınan Sezgin Tanrıkulu bu operasyonlara karşı çıkarak, "Ben eminim, dosyada hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.
"14 MAYIS'TA DOSTLARIMIZ İÇİN HESAP SORACAĞIZ"
Geçtiğimiz günlerde mahkemeleri tehdit eden terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a CHP'li isimler kanat gererken CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş için Türkiye'yi tehdit etti. Tanrıkulu seçimleri kazanmaları durumunda Demirtaş'ın hapisten çıkacağını söylerken "14 Mayıs'ta dostlarımız için hesap soracağız" dedi.
HDP'nin Diyarbakır'da düzenlediği Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı. Etkinliğe her fırsatta Türk İHA ve SİHA'larını hedef alan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.
PKK VE FETÖ'YE SÖZ VERDİ
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu devletin güvenliği ve bekası için kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen kişilere Millet İttifakı iktidarında göreve dönme sözü verdi, "İktidar olursak helalleşme yasası çıkaracağız" dedi.
TERÖRİST CENAZESİNE KATILDI
Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen İHA ve SİHA'lara karşı çıkmasıyla bilinen Tanrıkulu, "Diyarbakır'ın sırtını bugüne kadar kimse yere getiremedi bunlar da getiremez" demişti. Tanrıkulu'nun skandalları bununla da sınırlı kalmadı. Tanrıkulu, terörist cenazelerine katılarak, diğer teröristlerle yan yana durdu.
PKK PAÇAVRALARI ÖNÜNDE KONSER VEREN DOĞAN'A SAHİP ÇIKMIŞTI
Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne almıştı. Tepkilere rağmen İBB'nin iptal etmediği konsere, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da katılmıştı.
ÖCALAN'A AYRI DAVRANAMAZSINIZ
Tanrıkulu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarla görüştürülmemesini eleştirmiş, "Uzaya uydu göndereceksiniz, dünyanın en büyük ordusuna sahip olacaksınız, Gemlik'ten İmralı'ya bir koster gönderemeyeceksiniz." diye konuşmuştu.
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI TANIMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından sözde Ermeni soykırımıyla ilgili skandal ifadeler paylaşan Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmıştı.
Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." demişti.
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CHP'Lİ TANRIKULU PKK'LI TERÖRİSTE ÜZÜLDÜ: "AAH AHH"
Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, PKK'lı teröriste üzüldü.
Teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaşan CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullandı.
SİHA'LAR VE SELÇUK BAYRAKTAR'I HEDEF ALDI
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesinde zafer kazandıran araçlarından olan Bayraktar SİHA'lara karşı düşmanlığını sürdürüyor. Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin iktidara gelmesi halinde Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima ederek sosyal medyadan skandal bir paylaşıma imza attı. Tanrıkulu, 'Bu korku size yeter trolle ama emin olun adil olacağız.' diyerek haddini de aştı.
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