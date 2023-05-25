Hububat fiyatları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci A Haber’de

Kahramanmaraş yüzde 71.9 yüzde 72 ile Cumhurbaşkanımıza Reisimize en büyük desteği veren 11 deprem ili arasında birinci şehir. 30 büyükşehir arasında da birinci şehir. Şu anda rekor bizde.

"KENDİLERİ YAPSIN DEMEDİK"

Hatay'ın Defne ilçesi var. Defne ilçesinde 14 Mayıs'ta seçim yapıldı yapılan seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 90.4 rekor bir oy çıktı. Belki herhalde en yüksek oy aldığı yer orası. Cumhurbaşkanımıza da 8.4 oy çıktı. Biz eskiden de buradan o arzuladığımız düzeyde oy alamayan bir siyasi partiyiz. İzmir gibi Van gibi. Van'da deprem oldu konutlarını yaptık teslim ettik. İzmir'de deprem oldu biz demedik ki burada CHP'li büyükşehir belediyeleri var ilçe belediyeleri var kendileri yapsın demedik.

Defne'de 55 günde modern bir hastaneyi o enkazların arasına yaptık. Bu hastanenin bir su işi vardı DSİ malum bize bağlı bir gecede normalde Hatay Su ve Kanalizasyon'un CHP'li belediyenin yapması gereken işi onlar yapmadılar DSİ olarak biz yaptık. Aldığımız oy 8.4 biz şunu demedik ya siz bize 3 gün önce seçimde bu kadar oy verdiniz dolayısıyla biz size sırtımızı dönüyoruz demedik demeyiz demeyeceğiz. Niye? Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seven hizmeti kendi siyasetinin merkezine alan bir Cumhurbaşkanımız var ve onunla beraber yol yürüyen arkadaşlarıyız.

Onlar oy verseler de vermeseler de biz 780 bin kilometrekarelik alanın 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'ın inşallah bir de gökyüzünde kendimize bir alan seçeceğiz. Yavaş yavaş o da oluşuyor. Bütün bu alanlarda milletimize hizmet bizim önceliğimiz. Bizi tercih etmesini arzu ederiz ama siyasi tercih.

HAKARETLERE TEPKİ

Hazmedemiyorlar zor bir şey o ruh halleri hiç iyi bir hal değil.