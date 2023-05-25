Hububat fiyatları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci A Haber'de
Son dakika haberi... 28 Mayıs seçimine son 3 gün kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Kirişci tarım ve hayvancılıkla ilgili ortaya atılan iddiaları tek tek çürüttü "rasyonel gerçekliği yok" dedi.
Hububat fiyatları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanı Bahit Kirişci A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Devletimizin gücü milletimizin dayanışma duygusu bunlara rehberlik eden Cumhurbaşkanımızın o her zamanki dirayetli sevk ve idaresi ve meselelere bakışı vatandaşımızın yanında yer alma yaklaşımı sahada karşılığını gösterdi. Önemli olan enkazın altında olan vatandaşlarımızın kurtarılmasıydı birinci aşama devamında insani ihtiyaçların karşılanmasıydı. Sonrasında dakonteyner kentler ve kalıcı konutlar aşama aşama bunlar da ilerleyen süreçte kendini göstermeye başladı.
Seçim sürecinde de çalışmalarımızda gördük ki hızla kalıcı konutlar yaraların sarılması hususu büyük bir titizlikle gayretle sürdürülüyor.
DEPREM BÖLGESİNDE DEVLET SEFERBER OLDU
Tarımsal üretimin devamı için önemli adımlar attık. Tarım ve hayvancılığın devamı için desteklemeler yaptık.
Örneğin 16 bin ton yem dağıttık mesela herhangi bir bedel almaksızın. Üreticimiz hayvanını sağdı 150 bin ton sütü elinde kalabilirsi biz o sütleri aldık o sütleri ilgili firmalar yoğurda dönüştürdü peynire dönüştürdü.
Yine Cumhurbaşkanımızın kararıyla eğer büyükbaşsa kaybedilen küçükbaşsa arıysa kanatlıysa neyse hayvanın cinsi onların ayni olarak ödenmesi sağlandı. Gıda vazgeçilmez öyle bir dönemde hiçbir şeyin aksamaması gerekiyordu. Isınma ihtiyaçlarını karşıladık 65 bin ton bedelsiz ısınma amaçlı odun dağıttık.
3,5 milyon litre akaryakıt dağıtmışız. Ücretsiz dağıtıldı.
DEPREMZEDELERE YÖNELİK HAKARETLER
Çok öfkeliler. Depremin acısını unutturdular. Vatandaşlarımız da bunun karşılığı olan cevabı sandıkta verecekler 28 Mayıs günü. Aslında bunlar yıkılan pehlivan diyeceğim ama bunlar pehlivan falan da değil.
Vatandaş şunu söylüyor keşke seçimden sonra yaptığınız o hakaretleri seçimden önce söylemiş olsaydınız diyor. Yani oy karşılığı yardım yaptınız.
Kahramanmaraş yüzde 71.9 yüzde 72 ile Cumhurbaşkanımıza Reisimize en büyük desteği veren 11 deprem ili arasında birinci şehir. 30 büyükşehir arasında da birinci şehir. Şu anda rekor bizde.
"KENDİLERİ YAPSIN DEMEDİK"
Hatay'ın Defne ilçesi var. Defne ilçesinde 14 Mayıs'ta seçim yapıldı yapılan seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 90.4 rekor bir oy çıktı. Belki herhalde en yüksek oy aldığı yer orası. Cumhurbaşkanımıza da 8.4 oy çıktı. Biz eskiden de buradan o arzuladığımız düzeyde oy alamayan bir siyasi partiyiz. İzmir gibi Van gibi. Van'da deprem oldu konutlarını yaptık teslim ettik. İzmir'de deprem oldu biz demedik ki burada CHP'li büyükşehir belediyeleri var ilçe belediyeleri var kendileri yapsın demedik.
Defne'de 55 günde modern bir hastaneyi o enkazların arasına yaptık. Bu hastanenin bir su işi vardı DSİ malum bize bağlı bir gecede normalde Hatay Su ve Kanalizasyon'un CHP'li belediyenin yapması gereken işi onlar yapmadılar DSİ olarak biz yaptık. Aldığımız oy 8.4 biz şunu demedik ya siz bize 3 gün önce seçimde bu kadar oy verdiniz dolayısıyla biz size sırtımızı dönüyoruz demedik demeyiz demeyeceğiz. Niye? Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seven hizmeti kendi siyasetinin merkezine alan bir Cumhurbaşkanımız var ve onunla beraber yol yürüyen arkadaşlarıyız.
Onlar oy verseler de vermeseler de biz 780 bin kilometrekarelik alanın 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'ın inşallah bir de gökyüzünde kendimize bir alan seçeceğiz. Yavaş yavaş o da oluşuyor. Bütün bu alanlarda milletimize hizmet bizim önceliğimiz. Bizi tercih etmesini arzu ederiz ama siyasi tercih.
HAKARETLERE TEPKİ
Hazmedemiyorlar zor bir şey o ruh halleri hiç iyi bir hal değil.
TARIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ İDDİALAR
Global dünyada ithalat yaparsınız ihracat da yaparsınız bu olur. İthal edilen samanın miktarı sadece 500 kg. Bir tane hayvanın ihtiyacı olan saman miktarı. Şimdi saman ithal ediyor yaygarası makul mantıklı kabul edilebilir bir şey mi?
Devletin resmi rakamları var. Biz buna itibar etmeyeceğiz kime itibar edeceğiz. Bu devletin resmi ithalat ihracat rakamları. 21 yılda 92 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi bu sektör. İthalat da var ihracat da var.
SOĞAN MESELESİ
Togg'u hazmedemediler tıpkı Devrim'in başına geleni devrin otomobilinin başına da getirmeye çalıştılar değersizleştirmek için bütün gayretlerini sergilediler. Soğan ile Togg'un ne alakası var ne ilişkisi varsa onu da anlamış değilim onu da yarıştırmaya çalıştılar.
Soğanın arz noktasında daraldığı dönemler olur bunlar her zaman olur. Şu anda üstelik soğan 5 TL'ye düştü 8 TL'ye düştü.
RASYONEL BİR TARAFI YOK!
Gidip çiftçinin yanında poz verecekler şimdi çiftçi kazanamıyor soğan para etmiyor falan diye yaygara koparacaklar. Bu söylediklerinin hiçbirinin bir gerçekçi yanı yok rasyonel bir tarafı yok.
Büyükbaşta 2002 yılına göre yüzde 72'lik artışımız var. Nüfusumuz 65 milyondan 85 milyona gelmiş büyükbaşta yüzde 72 küçükbaşta yüzde 76 artmış.
ORMAN VARLIKLARINA YÖNELİK İDDİALAR
Orman varlığımızı yüzde 12 artırdık. Dünyada orman varlıklarını artıran dördüncü ülkeyiz. Avrupa'da da birinciyiz. Sürekli artıyor.
3.8 milyar dolarlık ihracatımız vardı 2002'de şu anda 30 milyar dolara çıktı 8 kat artış var. Bunu da bu ülkenin üreticisi yaptı.
YALAN SÖYLÜYORLAR!
Bunların başı yalan ortası yalan sonu yalan. Yalan söylüyorlar doğruyu söylemiyorlar demeyeceğim bunlar yalan söylüyorlar.
Kamunun bir metrekare satın aldığı kiraladığı bir yer yok. Ama benim üreticim oraya gitmek istediğinde benim bakanlık olarak ona rehberlik hizmeti vermemden daha tabii devlet olarak kamu olarak bundan daha kıymetli bir şey olabilir mi? Bizim yaptığımız bu.
BALIKÇILIK
Balıkçılıkta 1.7 milyar dolarlık ihracatımız var bu yılın sonu itibariyle 2 milyar dolar olacak Allah'ın izniyle tek kalemde.
Vatandaşlar PDF olarak rahatlıkla indirip takip edebilirler. Standart bir metin değil her gün bir yalan söylüyorlar. Bu yalanların yalan olduğunu açıklayan ifadelerimiz var.
Tarım cebimde uygulaması ile yapılan hizmeti görebilirler.
79 yılda yapılmayan hizmeti 20 yılda yaptık.
Kaybedenler kulübünü siyaseten gömmemiz lazım.
Kılıçdaroğlu'nu kendi partilileri tepki gösterecek.
HUBUBAT FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tarımsal hasılamız yüzde 130 artış gösterdi.
57,6 milyar lira tarımsal destek veriyoruz.
Biz geçtiğimiz yıl üreticilerimizi hububat başta olmak üzere hiçbir ürünümüzde mağdur etmedik.
Üreticimizi asla zarar ettirmeyeceğiz her zaman yanında olan bir Reisleri var bir Cumhurbaşkanımız var.
Cumhurbaşkanımızın bu üreticileri bu yıl da mutlu edecek bir fiyatı günü geldiğinde açıklayacağını bütün üreticilerimizin bilmesini istiyorum.
Buğdayda üreticimizi korumak için gümrük vergisini artırdık.
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