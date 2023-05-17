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Depremzedelere 'oy' cezası! AK Parti ve Erdoğan'ı seçtiler diye kapı dışarı edildiler | İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Depremzedelere ’oy’ cezası! AK Parti ve Erdoğan’ı seçtiler diye kapı dışarı edildiler | İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde açık arayla birinci olması muhalefeti rahatsız etti. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Tekirdağ'da yaşananların ardından mağdur olan depremzedeler A Haber’e konuştu. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem çok sayıda yıkıma neden oldu. Devlet afetin hemen ardından yaraları sarmak için harekete geçti. Konteyner kentler çadırlar kuruldu, kalıcı konutların inşası da hemen başladı. Hatta birkaç haftada bazı köy evleri inşa edilerek vatandaşlara teslim edildi. Yapılan hizmet de karşılıksız kalmadı 14 Mayıs'taki seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti deprem bölgesinde açık ara farkla birinci oldu. Bu durum muhalefeti rahatsız etti.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bu otele 50 depremzede yerleştirildi. Depremden bu yana hem yatacak hem yiyecek TBB tarafından karşılanıyordur fakat bugün aldıkları tebligatla ikinci kez evlerinden oldular günler sonra burada kalamayacaklarını öğrendiler.

Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde açık arayla birinci olması muhalefeti rahatsız etti. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Afet mağduru vatandaşların imdadına ise AFAD yetişti. Peki neler oldu? Depremzedeler A Haber'e konuştu.

Malatyalı depremzede Aysun Şah:

"Biz Yeşilyurt'tan buraya geldik ve konaklıyoruz. Bize hizmettiler biz bunu inkar etmiyoruz ama son yapılan şey bizim çok ağırımıza gitti. Biz 2. Deprem yaşadık neye uğradığımızı şaşırdık. Bize tebligat gelmedi. Dün geldiler ve bu yazıları yazıp buraya da asıp çekip gittiler. Biz buna şok olduk. Hastanede olanımız var, okula giden çocuklarımız var. Hepimiz şoka girdik. Artık çaresiz şekilde bir yere gitmeye birilerini aramaya çalıştık.

Bunun üzerine Cüneyt Yüksel başkan geldi ve bize yardımcı oldu. Sabah vali ve kaymakam geldi bize ve çocuklarımıza destek çıktı. Bu yaşananlar seçimden sonra oldu. Bunun sebebi seçim. 3 gün sonra dışarı attılar. CHP bize yaptığı şey bu. Bize burada hizmet edildi biz bunu asla inkar etmiyoruz ama seçimden sonra yapılan şey çok ağırımıza gitti. Ve bize tahliye kararı tebliğ edilmedi. Dün öğleden sonra bu kağıtları gördük ve tahliye ediyoruz. Biz onlara sorduk nereye gideceğiz diye ama cevapsız bırakıp çekildiler."

Antakya'dan gelen depremzede Melahat Karaman:

"Biz burada bir hayırseverin verdi evde kalıyoruz ailemle beraber. Ama burada benim torunlarım kalıyor. Cansu adında 6 yaşındaki torunum beni aradı ve ağlayarak konulduklarını söyledi. Ben hemen buraya geldim. Olayı anlaya çalıştık ama sonrasında yazıyı gördük işte.

Yüksel Başkan geldi bizimle ilgilendi. Büyükşehir Belediye Başkanı bir yerde bir kanalda bütçelerinin olmadığını söyledi bunu duyunca çok üzüldüm. Burada 100 kişiye bakacak bütçesi yok ama burada bir börekçi var onun kadar bile olmadı. Her gün benim torunuma börek veriyor."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İçişleri Bakanlığı, depremzedeleri yerleştirildikleri otelden çıkarmak isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 vilayeti etkileyen deprem felaketinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Depremzedelere ’oy’ cezası! DEPREMZEDELERE 'OY' CEZASI!
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