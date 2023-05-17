Depremzedelere ’oy’ cezası! AK Parti ve Erdoğan’ı seçtiler diye kapı dışarı edildiler | İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

Yüksel Başkan geldi bizimle ilgilendi. Büyükşehir Belediye Başkanı bir yerde bir kanalda bütçelerinin olmadığını söyledi bunu duyunca çok üzüldüm. Burada 100 kişiye bakacak bütçesi yok ama burada bir börekçi var onun kadar bile olmadı. Her gün benim torunuma börek veriyor."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı, depremzedeleri yerleştirildikleri otelden çıkarmak isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 vilayeti etkileyen deprem felaketinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." denildi.