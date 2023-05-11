Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu A Haber'de
Rusya'nın başkenti Moskova, Suriye konulu 4’lü zirveye ev sahipliği yaptı. Zirveden dönen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'nin toprağında gözümüz yok, terörle mücadele için varız. Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı." dedi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da dün Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları katıldığı zirveye ev sahipliği yaptı. 4'lü toplantıya Çavuşoğlu'nun yanı sıra Rusya Dişişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Faydal Mikdad ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian katıldı.
Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Moskova'da düzenlenen Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında: Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullandı.
Zirveden dönen dönen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber spikeri Cansın Helvacı'ya özel açıklamalarda bulunuyor. Batı medyasının 14 Mayıs seçimleri için Başkan REcep Tayyip Erdoğan'ın hedef alan skandal kapakları üzerine konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'den rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Anket yaptırıyorlar ve gördüler, Erdoğan kazanacak. Gördüler Erdoğan'ın oyu daha da artıyor..." dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun öne çıkan sözleri:
Suriye'nin toprağında gözümüz yok, terörle mücadele için varız. Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı. Rusya Dışişlerini Bakanı Sergey Lavrov ile ikili bir görüşme yaptık bundan sonra 4'lü görüşmeye geçtik. Suriye Dışişlerini Bakanı da bizi aşağıda bizi bekliyordu önce bir selamlaştık. Biraz çekingenlik vardı ama selamlaştık, el sıkıştık. Toplantıda herkes düşüncelerini açıkça söyledi. Ön plana çıkan konular; Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, terörle mücadele için oradayız. Terör koridoru oluşmaması için sahaya indik. DEAŞ'ı ve PKK2yı temizledik oradan. Özellikle PKK'nın Suriye'yi bölme planı ortada, bunu destekleyen ülkeler var. Sonuçta Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı. Tabi bir siyasi süreç vardı onun tekrar canlandırılması vurgulandı. Siyasi süreci hareket geçirerek kalıcı bir istikrarın tesis edilmesi görüşüldü.
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