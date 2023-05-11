Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu A Haber’de

Zirveden dönen dönen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber spikeri Cansın Helvacı'ya özel açıklamalarda bulunuyor. Batı medyasının 14 Mayıs seçimleri için Başkan REcep Tayyip Erdoğan'ın hedef alan skandal kapakları üzerine konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'den rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Anket yaptırıyorlar ve gördüler, Erdoğan kazanacak. Gördüler Erdoğan'ın oyu daha da artıyor..." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun öne çıkan sözleri:

Suriye'nin toprağında gözümüz yok, terörle mücadele için varız. Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı. Rusya Dışişlerini Bakanı Sergey Lavrov ile ikili bir görüşme yaptık bundan sonra 4'lü görüşmeye geçtik. Suriye Dışişlerini Bakanı da bizi aşağıda bizi bekliyordu önce bir selamlaştık. Biraz çekingenlik vardı ama selamlaştık, el sıkıştık. Toplantıda herkes düşüncelerini açıkça söyledi. Ön plana çıkan konular; Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, terörle mücadele için oradayız. Terör koridoru oluşmaması için sahaya indik. DEAŞ'ı ve PKK2yı temizledik oradan. Özellikle PKK'nın Suriye'yi bölme planı ortada, bunu destekleyen ülkeler var. Sonuçta Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı. Tabi bir siyasi süreç vardı onun tekrar canlandırılması vurgulandı. Siyasi süreci hareket geçirerek kalıcı bir istikrarın tesis edilmesi görüşüldü.

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