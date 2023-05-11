11 Mayıs 2023, Perşembe
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13 yıl sonra yine kaset kumpası! Muharrem İnce adaylıktan neden çekildi?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce, "45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklardı." dedi. Peki Muharrem İnce adaylıktan neden çekildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Dr. Murat Yılma ve gazeteci Mahmut Övür değerlendirdi.