Muharrem İnce basın açıklamasında ne dedi? Son dakika: Memleket Partisi Lideri İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi mi?
Ankara'da Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çekilebileceği yönündeki iddialar araştırılıyor. Üst üste sağlık sorunları nedeniyle 2 mitingini iptal eden İnce’nin son durumuyla ilgili gelişmeler araştırılıyor. İnce'nin bugün saat 14.00'te partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında adaylıktan çekildiğini açıkladı. İşte Muharrem İnce’nin son dakika açıklamaları...
Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ankara'da, Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilebileceği yönündeki iddialar ortaya atılırken detaylar araştırılıyor. İnce, dün gece yarısına kadar süren bir toplantıda kurmaylarıyla bir araya geldi. İddialara göre, toplantıda İnce'nin 11 kişilik A takımından 8 isim, adaylıktan çekilmek yönünde karar beyan etti. İşte konuya ilişkin son durum….
MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?
Muharrem İnce, bugün saat 14.00'te partisinin genel merkezinde basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.
İnce şunları söyledi:
"İlçe, il yönetimlerinde bulundum, 5 dönem milletvekilliği yaptım, Cumhurbaşkanı adayı oldum, parti kurdum. 40 yılın üstünde mücadele ediyorum.
Yanlışa yanlış , doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim.
Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu Muharrem İnce olarak yaşadım. Benden başka malvarlığını açıklayan yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurtdışında saldırıyor. Her gün bir iftira var.
Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."
KILIÇDAROĞLU'NUN 'BAHAR' VADETTİĞİ FETÖ KOMPLO KURDU, CHP MEDYASI ALGI YAPTI!
Bu süreçte CHP'liler tarafından İnce'ye "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısı yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'nin ayağına gitti ancak umduğunu bulamadı. Gelişme üzerine CHP yandaşları ve sosya medya trolleri Muharrem İnce'yi hedef gösteren paylaşımlarını sıraladı.
İnce bu duruma geride bıraktığımız günlerde çok sert tepki gösterip, 7'li koalisyona rest çekerek şu ifadeleri kullandı;
Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler.
"SON DEFA SESLENİYORUM, MASKENİZİ DÜŞÜRÜRÜM"
Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!"
Muharrem İnce'nin kendisine 'adaylıktan çekil' baskılarına gösterdiği tepki ve 7'li koalisyona "Maskenizi düşürürüm" şeklinde yaptığı uyarının gölgesinde çok ama çok çirkin bir gelişme yaşandı.
"BAŞROLDE CEVHERİ GÜVEN"
Türkiye güne '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasla uyandı. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi. Sahnede Deniz Baykal'a kaset komplosu kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi.
Cevheri Güven kendi yönetiminde olan Ali Yeşildağ isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bel altı vurmayacaktım demiştim. Ancak şuan her şey mübah. Bu halk her şeyi bilmeli. Yarın saat 12:00'da Muharrem İnce'nin cinsel ilişki kasetinden bir bölüm paylaşacağım. Çocukları bu ekrandan uzak tutun" ifadelerini kullandı.
MUHARREM İNCE: "BENİM ABDESTİMDEN ŞÜPHEM YOK"
Bu paylaşıma dakikalar sonra yine yanıt veren Muharrem İnce, "Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Benim abdestimden şüphem yok. Ömrüm sizin ağababalarınızla mücadele etmek ile geçti. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım" dedi.
SAHTE SEKS KAYDI GÖRÜNTÜLERİ
Sahte bir seks kaydının görüntülerini Instagram üzerinden ekran görüntüsü alarak paylaşan FETÖ güdümündeki 'Ali Yeşildağ' hesabı paylaşımına "Muharrem İnce'nin videosunu paylaşmama kararı aldım. Fakat size birkaç fotoğraf çektim. Böylelikle Muharrem p*** dosyasını kapatıyorum" notunu düştü.
Ancak söz konusu görüntülerin yetişkin filminden kırpılmış kareler olduğunun ortaya çıkmasıyla rezil kumpas bozguna uğradı.
"FETÖ'CÜ AŞAĞILIK TERÖRİSTLERLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"
FETÖ'cü aşağılık teröristlerle ömrünün sonuna kadar mücadele edeceğini söyleyen İnce, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz?" diye konuştu.
İnce'nin Manisa ve İzmir programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmesi dikkatlerden kaçmadı.
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan, katıldığı bir televizyon programında Muharrem İnce'nin sağlık durumuna dair açıklama yaptı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Muharrem İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Sayan, "Tabii bu yaşananlar kolay değil. Özellikle Memleket Partisi'nin kurulduğu günden bu yana sürekli bu saldırılarla boğuşmak zorundayız ama seçime yaklaştığımız bu dönemde saldırıların şiddeti iyice arttı" ifadelerini kullandı.
"ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEK"
Sayan, İnce'nin yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sosyal medyada adaylıktan çekileceğine dair paylaşımların olduğunu da ifade ederek, "Muharrem İnce adaylıktan çekilmeyecek" dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.
BU BİR FETÖ OPERASYONUDUR
FETÖ'nün kaset kumpaslarını katıldığı bir canlı yayında deşifre eden gazeteci Nedir Şener, operasyonu tek tek ifşa etti. Şener, "Muharrem İnce'nin başına gelen bütün bu linç kampanyası, Kılıçdaroğlu adına yol temizliği yapan FETÖ'nün bir operasyonu. İnce de söyledi, "üzüntüm şu" dedi, "Bütün bu iftira kampanyası sahte dekontlar, porno içerikleri CHP kardeşlerim tarafından Whatsapp gruplarında paylaşılıyor." dedi. CHP'nin bunu yapanların tamamını lanetliyorum ve düştükleri çukurda bir gün o iftiralarda boğulmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.
FETÖ KUMPASINDAN YÜZ BULAN CHP MEDYASI ALGIYA BAŞLADI
CHP medyası ise hem FETÖ kumpasından hem de Muharrem İnce'nin sağlık durumundan yüz bularak "Muharrem İnce çekiliyor mu?" algısına başladı. Başrolde Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın Oda TV'si var idi.
Oda TV, Muharrem İnce'nin durumunun kritik olduğunu iddia ederek "ÇEKLİYOR MU?" ifadesinin yer aldığı manşet kapağıyla haberi okurlarına servis etti.
KILIÇDAROĞLU FONDAŞI KONUŞTU KUMPAS İTİRAF ETTİ İNCE'Yİ TEHDİT ETTİ
Oda TV'nin ardından CHP fondaşı Sözcü de kumpası itiraf eden bir habere imza attı. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşan İsmail Saymaz imzalı haberde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayının bir kez daha İnce'ye çağrı yaparak kumar masası davetini tekrarladığı belirtildi. Rahatsızlığı nedeniyle İnce'ye ulaşmaya çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu'nun, Memleket Partisi Genel Başkanı'nı adaylıktan çekilme çağrısı yaptı. Adeta kumpası itiraf ederek İnce'yi tehdit eden bir üslupla açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir. Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden…" dedi.
İNCE'YE KUMPAS BAŞARILI OLDU: ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK
Kılıçdaroğlu'nun tehditlerini haber yapan Saymaz'ın ardından Sözcü yazarı Aytunç Erkin de kumpasın başarılı olduğunu iddia etti. İnce'nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade eden Erkin, "Bu 11 isimden 8'i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce'ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce 'bunu bir düşünelim' diyor. Şuan partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak" dedi.
ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
İnce, kumpas sonrası adaylıktan çekildiğini açıkladı. İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın." dedi.
PARTİ SÖZCÜSÜNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal, sosyal medya hesabı FETÖ'nün kurduğu kumpasa karşı CHP fondaşı medyanın başlattığı "çekil" operasyonuna tepki gösterdi. Özkal, "Sahi; yapılan bunca algı operasyonundan sonra hala "çekilecekler" söylentilerine inanan var mı? Pes…" ifadelerini kullandı.
Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu daha önce de İnce ile ittifak görüşmesi gerçekleştirmiş ardından CHP fondaşı medya üzerinden kulis operasyonu gerçekleştirmişti.
BABALA'DAN FETÖ ÇIKTI: HEDEFTE MUHARREM İNCE
İnce, Nisan ayında Oğuzhan Uğur'un BABALA TV'sindeki programa katılmış. Burada FETÖ iltisaklı Kemal Uçar'la tartışma yaşamıştı.
Adem Yavuz Arslan ve Hakan Şükür gibi firari vatan hainleri FETÖ iltisaklı Uçar'a arka çıktı, FETÖ medyasında Kemal Uçar güzellemeleri yapıldı. Tüm bu yaşananların gölgesinde Takvim.com.tr, Oğuzhan Uğur'un manipülasyon yapması için zemin hazırladığı FETÖ hükümlüsü Kemal Uçar'ın karanlık sicilini satır satır deşifre etmişti.
KILIÇDAROĞLU ADINA TETİKÇİLİK YAPAN FETÖ'CÜLER LİNÇ ETTİ
Öte yandan gazeteci Nedim Şener, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu adına tetikçilik yapan FETÖ'cüler tarafından linç edildiğini söyledi.
Şener, "Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu adına tetikçilik yapan FETÖ'cüler tarafından linç edildi; itibarı, aile huzuru, sağlığı ile oynandı. FETÖ'nün nasıl bir aşağılık örgüt olduğu bir kez daha görüldü. 14 Mayıs sonrası ne yapacağımı soranlara; yarım kalan işimizi bitireceğiz yemin olsun" ifadeleriyle İnce'ye destek verdi.
FETÖ KUMPAS KURDU, CHP MEDYASI ALGI YAPTI, KILIÇDAROĞLU SAATLER SONRA TOPA GİRDİ!
FETÖ, Muharrem İnce aday olmasın diye sahte görüntüler ve aşağılık yöntemlerle kumpas kurup Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona alan açtı. CHP medyası "İnce çekiliyor mu?" algısını işledi. Durumu izleyip umduğunu bulamayan Kemal Kılıçdaroğlu ise saatler sonra topa girdi.
Kılıçdaroğlu, "Gelmek istiyorsa otursun soframıza. Bu pislikleri birlikte temizleyelim" diyerek Muharrem İnce'ye seslendi.
Ancak bir kaset kumpasıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kumpasa maruz kalan İnce'ye yaptığı bu çağrı samimiyetten uzak bir tutum olarak kayıtlara geçti.
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