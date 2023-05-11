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Son dakika: Memleket Partisi lideri Muharrem İnce bugün basın toplantısı düzenleyecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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Son dakika: Memleket Partisi lideri Muharrem İnce bugün basın toplantısı düzenleyecek

Son dakika haberleri... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek. İnce, rahatsızlığı nedeniyle Manisa ve İzmir'deki mitinglerini ertelemişti.

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