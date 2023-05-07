Twitter’dan #TürkiyeSanaEmanet etiketi üzerinden siyasi operasyon! Binlerce tweet atılan etiketi bir anda Türkiye gündeminden kaldırdılar

DAHA ÖNCE DE FETÖ VE PKK DESTEKÇİSİ HESAPLARI ÖNE SÜRMÜŞLERDİ

2023 seçimlerine artık sayılı günler kala başta Twitter olmak üzere sosyal medya platformlarında yerli ve milli içerikler perdelenirken, muhalif paylaşımlar adeta bir vitrin gibi ön plana çıkartılıyor. Özellikle FETÖ ve PKK yanlısı hesapların Twitter'da Sana Özel ve Takip Edilenler' algoritması adı altında bilinçli olarak kullanıcılara sunuluyor. Sosyal medya kullanıcıları ise bu durumdan rahatsız olurken "Takip etmediğim halde karşıma çıkıyor" ifadeleriyle yaşanan olaya tepki gösterdi.