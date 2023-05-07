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Twitter'dan #TürkiyeSanaEmanet etiketi üzerinden siyasi operasyon! Binlerce tweet atılan etiketi bir anda Türkiye gündeminden kaldırdılar

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023
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Twitter’dan #TürkiyeSanaEmanet etiketi üzerinden siyasi operasyon! Binlerce tweet atılan etiketi bir anda Türkiye gündeminden kaldırdılar

Seçimlerde artık son bir haftaya girilirken Cumhur İttifakı İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitingde adeta gövde gösterisi yaptı. Sabahın erken saatlerinde miting alanına koşan 1,7 milyon kişi alanda Başkan Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı büyük bir coşkuyla dinledi. Mitinge gelemeyen vatandaşlar ise sosyal medyada açılan #TürkiyeSanaEmanet etiketiyle binlerce paylaşım yaptı. Yüz bini geçen tweet sayısı sonrası mitingin düzenlendiği esnada Twitter'dan alçak bir siyasi operasyona girişip etiketi Türkiye gündeminden kaldırdı. Twitter geçtiğimiz dönemde de PKK ve FETÖ destekçisi hesapların ön plana çıkartılmasını sağlamıştı. İşte detaylar...

Türkiye adım adım 2023 seçimlerine doğru yol alırken Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti İstanbul'da 1,7 milyon vatandaşın katıldığı dev bir miting düzenledi.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ALANA KOŞTULAR

Sabahın erken saatlerinde bayraklarını alan vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na giderek Başkan Erdoğan'a destek verdi.

#TÜRKİYESANAEMANET GÜNDEM OLDU

Tıklım tıklım dolan miting alanına gidemeyen vatandaşlar ise sosyal medya platformlarından #TürkiyeSanaEmanet etiketi altında yorum ve paylaşımlarda bulundu.

TWITTER'DAN ALÇAK OPERASYON

Bu etiket Twitter'da kısa sürede Türkiye gündemine otururken, bugüne kadar yaptığı siyasi operasyonlarla bilinen Twitter yeni bir operasyona kalkıştı

PAYLAŞIMLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Gün boyu Türkiye gündeminde ilk sırada yer alan #TürkiyeSanaEmanet etiketi Twitter tarafından düşürülürken etiketin paylaşılmasının da böylelikle önüne geçilmek istendi.

OPERASYONLA GÜNDEMDEN KALDIRDILAR

Saat 17.45 sularında Twitter'da tam 122 bin tweet atılan başlık, Twitter tarafından yapılan operasyonla gündemden kaldırıldı. Daha sonra masaüstü sistemde yeniden yer verilen #TürkiyeSanaEmanet başlığına mobil Twitter'daki listelerde yer verilmedi.

DAHA ÖNCE DE FETÖ VE PKK DESTEKÇİSİ HESAPLARI ÖNE SÜRMÜŞLERDİ

2023 seçimlerine artık sayılı günler kala başta Twitter olmak üzere sosyal medya platformlarında yerli ve milli içerikler perdelenirken, muhalif paylaşımlar adeta bir vitrin gibi ön plana çıkartılıyor. Özellikle FETÖ ve PKK yanlısı hesapların Twitter'da Sana Özel ve Takip Edilenler' algoritması adı altında bilinçli olarak kullanıcılara sunuluyor. Sosyal medya kullanıcıları ise bu durumdan rahatsız olurken "Takip etmediğim halde karşıma çıkıyor" ifadeleriyle yaşanan olaya tepki gösterdi.

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