AK Parti’den İstanbul’da dev gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan emekli memur ve asgari ücretliye müjde: Kamu zammını salı günü açıklayacağız

FAİZİ DÜŞÜREREK YATIRIMCI GELMESİNİ İSTİYORUZ

Merkez Bankası döviz rezervi 22.5 milyar dolardı şimdi 115 milyar dolar. Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz. İstiyoruz ki yatırımcı gelsin yatırımını yapsın, bankalar gereken krediyi versin, ihracat yolu ile de Türkiye'nin rakamları patlasın.

Açılan her yeni tesis istihdam olarak, ihracat olarak bizim kazanç hanemize yazılıyor.

ASGARİ ÜCRETİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammı da salı günü açıklayacağız.

LGBT'CİLERİ SANDIĞA GÖMMEYE VAR MISINIZ?

Masanın üstünde kimler var altında kimler var hepsi birbirine karışmış. Ne diyorlar, Tayyip Erdoğan gitmeli. Türkiye'de yönetim gitmeli manşetleri atanlar kendini milli görüşçü olarak pazarlayanlarla LGBT'cileri aynı safta buluşturanlardır. Bu LGBT'cileri sandığa gömmeye var mıyız? Bunlar kapalı kapılar ardında görüşüyor. Tabanlarının hassasiyetini umursamıyorlar. Türkiye'nin yönetimine talip olsun diye kurulan masanın nereye vardığına eminim.

Ardı ardına verdiğimiz müjdelerin he biri gençlerimizin geleceğine yakılmış bir ışıktır. Kuracağımız aile bankası ile ev hanımlarımızın emekliliğini sağlayacağız.

"AMACIMIZ 5 YILDA 1.5 MİLYON YAPIYI İSTANBUL'DA DÖNÜŞTÜRMEK"

Aslında bu liste daha uzun. Gençlerimize diyeceğim şudur: gelecek kaygısı olmayan Türkiye Yüzyılını beraber kuralım. Gelin bu güne kadar ülkemize sağladığımız kazanımların içine doğan sizlerle Türkiye Yüzyıl'ında sizlerle beraber gerçekleştirelim. Ama bunun için 14 Mayıs'ta gençlerimizin tercihini doğru taraftan kullanması lazım. İstanbul tamama diyorsa Allahlın izniyle bu iş bitmiştir. Kardeşlerim her vesileyle tekrar tekrar altını çizdiğim gibi biz eserleriyle yatırımlarıyla konuşan bir iktidarız. Son 21 yılda sadece kamu yatırımlarıyla İstanbul'un eline 822 milyon liralık kaynak verdik. Bay Bay Kemal senin belediyelerin ne yaptı. Eğitimde 41 bin adet yeni derslik kazandırdık. 37 üniversite kurduk. Farklı branşlarda 1854 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarıma 30 milyar lira kaynak aktardık. Çam Sakura'dan memnun musunuz? Bakın durmuyoruz. Eğitim sağlık... Göreve geldiğimizde sıraların üzerinde tekstil kağıdıyla hazırlanmış kitaplarla okuduk. İstedik ki bizim çocuklarımız böyle okumasın. Ve Sancaktepe Şehir Hastanemiz ihalesini yaptık. 204 bin konutu sahibine teslim ettik. İlk evimde 50 bin konut ve arsa vereceğiz. Kentsel dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısını karşılayacağız. Amacımız 5 yılda 1.5 milyon yapıyı İstanbul'da dönüştürmek. Şehrin bina ve insan yoğunluğu çok fazla olan yerleri rahatlatacağız. 3000 bin konut için başlattığımız kampanyaya çok büyük ilgi var. İnşallah bu şekilde İstanbul'u depreme dayanıklı hale getireceğiz.

En büyük millet bahçemiz burası olacak. Bölünmüş yol mesafemizi 794 km çıkardık. İstanbul-İzmir otoyolunu hizmete sunduk mu. İzmir'e şimdi 3 buçuk saatte gidiliyor. Nereden nereye... Dünyanın en derin batırma tüp tüneli olan Marmaray yaptık mı? Şimdi de büyük İstanbul Tüp tünelini hayata geriyoruz. Büyük İstanbul tüneli ile günde 6 milyon vatandaşımızın kullandığı 11 farklı raylı sistemi vatandaşımıza sunacağız.

"BİZ İSTANBUL'A HİZMETİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

İktidarlarımızın belediyeleri döneminde metro hatlarını insanlarımıza kazandırdık. Yönetimin değişti zamanda 135 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hattının inşasına başlamıştık. Yeni belediye yönetimi bir metre dahi yeni metro hattına başlamadı. Bu belediye ne iş yapar. Sabiha Gökçen Havalimanı geçtiğimiz yıl hizmete vermiştik. Bugün İstanbul genelinde inşası süren raylı sistemlerin 56 km Bakanlığımızca yürütülüyor. Biz İstanbul'a hizmeti kesintisiz sürdürmeye hazırız. Gebze Yavuz Sultan Selim köprüsü Halkalı hattı ihale aşamasına geldi. Bir de havalimanı meselesi var. İstanbul Havalimanı yolcu trafiği 60 milyonu buldu. Bu sayıyı etap etap 120 milyona çıkarıyoruz. Yeni Atatürk Kültür merkezi binası inşa ederek abidevi bir eser ortaya çıkardık. Rami Kışlasını bir kültür merkezi haline getirdik. Ayasofya'yı yeniden cami yaparak Fatih'in mirasına sahip çıktık. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin lokomotifi yine İstanbul olacak. Haftaya pazar günü ne diyecek? Ben size güveniyorum, sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Biz milliyiz, bunlara vatanımızı böldürmeyeceğimizi biliyorum.

Ayrıntılar geliyor...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KISIKLI'DA KENDİSİNİ BEKLEYEN VATANDAŞLARLA SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için hareket ettiği sırada Kısıklı'da konutunun önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için Kısıklı'daki konutundan çıktı. Bu sırada yol kenarında kendisini bekleyenleri görünce aracı durduran Erdoğan, vatandaşlarla selamlaştı.

Erdoğan, çocuklara oyuncak da dağıttı.

Bu sırada, bir vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu "Pazara kadar değildi Reis. Seninle dostluğumuz, mezara kadar sevgimiz, bağımız ve sonsuz aşkımız." yazılı pankart açıldığı görüldü.

MEYDAN HINCA HINÇ DOLMAYA BAŞLADI

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan büyük İstanbul Mitingi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 16.00'da başlayacak. Miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar miting alanlarına polisin güvenlik noktalarındaki üst aramasının ardından içeriye alınıyor. Miting alanına araçlarıyla gelenler 15 farklı otopark noktasına yönlendirildi. Araçlarını park edenler, toplu taşımayla veya yaya olarak gelenler için, belirlenen noktalardan ring otobüsler kalktı. Otobüslerle gelenler de polis ekiplerinin güvenlik kontrollerinin ardından alana giriş yapmaya başladı