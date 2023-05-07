AK Parti'den İstanbul'da dev gövde gösterisi! Başkan Erdoğan'dan emekli memur ve asgari ücretliye müjde: Kamu zammını salı günü açıklayacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Meydanı hınca hınç dolduran kalabalığın sayısını açıklayan Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge gelen kişi sayısının 1 milyon 700 bin kişi olduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan ekonomide yeni adımlar atılacağını ifade ederken farklı projelerin devreye alınacağının altını çizdi. Kamu, emekli ve asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin de konuşan Başkan Erdoğan salı günü oranı duyuracağını paylaştı. Diğer yandan "Büyük İstanbul Tüneli" projesi kapsamında İstanbul Boğazının altından 3.tünelin geçirileceğini belirtti. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
AK Parti İstanbul Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 16.00'da gerçekleştirilen"Büyük İstanbul Mitingi"nde, AK Parti'nin İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluştu.
1 MİLYON 700 BİN KİŞİLİK MİTİNG
İstanbul'da doğduk, İstanbul'da belediye başkanlığı yaptık, başbakanlığa yürüdük, cumhurbaşkanlığı yaptık ve bu yürüyüşü beraber yaptık. İstanbul bugün haykırıyor, 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sev edeceğiz. Dün Maltepe'delermiş. Resmi rakam 1 milyon 700 bin (Atatürk Havalimanı'ndaki katılım).
İstanbul'u doğumdan bu yana aşkla sevdik. İstanbul sadece kendi sınırlarından, orada yaşayanlardan ibaret bir şehir değil; İstanbul aynı zamanda Türkiye'dir. Balkanlar'dan Kafkas'a dört bir taraftan kardeşlerimizin şehridir. Yerle gök arasında nerede yaşamak istersin diye sorulsa vereceğimiz cevap her zaman İstanbul'dur.
Burası ortasından deniz geçen şehirdir. Herkesi kucaklayıp bağrına basan bir şehir burası. İstanbul'un bu farklılığı bizi bu şehre farklı bir şekilde hizmetkar olmaya sevk ediyor.
Atatürk Havalimanı bizim için sadece seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değil. Havacılık faaliyetlerinin başladığı ve tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecektir. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz.
TEKNOFEST'İ GÖMMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ
Atatürk Havalimanı'na şimdi de Teknofest'i gömmek istiyorlar. Gömdürmeyeceğiz değil mi? İHA'ları SİHA'ları, AKINCI'lara sahip çıkacak, ülkemizi ayağa kaldıracağız.
"İSTANBUL EVET DERSE BU İŞ BİTER"
15 Temmuz'da gece buraya indik. Bay bay Kemal tankların arasından FETÖ'cüler tarafından kaçırılarak Bakırköy belediye başkanının evine gitti, orada kahvesini yudumladı. Ona ihtiyacımız yoktu, on binler buradaydı. 15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiğinde aynı hezimeti yaşıyorlar. Onların bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz. İstanbul 'evet' derse bu iş biter, İstanbul 'birilerini emekli edeceğiz' derse bu iş biter. Ben size güveniyorum. Eğer siz 'tamam' derseniz bu iş bitmiştir.
"AVRUPA DERGİLERİ BURAYI İZLİYOR"
Avrupa'nın dergileri şimdi burayı izliyor, 'acaba Atatürk havalimanında ne oluyor?' diye soruyor. Buradan cevabı siz vereceksiniz
Öyle bir ses verin ki bu mübarek ülkenin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün. 14 Mayıs'ta bu ülkenin, bu şehrin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz?
Gittiğimiz her şehirde havalimanından miting meydanına kadar milletimizin sevgisine şahit olduk. Ne diyor şair, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Şimdi ben koşuyorum, inanıyorum ki siz de koşacaksınız.
HER HİZMETE TAKOZ SİYASETİ
Bizim İBB Başkanlığı'ndan beri bir prensibimiz var, söylediğimiz her şeyi yapıyor yapmayacağımız hiçbir şeyi de söylemiyoruz. Ülkemize kazandırdığımız her hizmete takoz koyuyorlar. Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duydular, hatta bunu açıkça söylemekten de çekinmediler. Biz sözümüzü hep milletimize söylüyoruz. Eser ve hizmet yarışını da muhalefet ile değil kendi kendimizle yapıyoruz.
Tek tek anlatsak günlerce bitmeyecek eser ve hizmetle ülkemizi büyüttük. Yürümekle bu yol bitmez. Yapacağımız çok şey var. Tabii ki sorunlar da var. Ama önce nereden nereye geldiğimizi görmemiz lazım. Bir yönetici düşünün iş başına geldiği günden beri engel üstüne engel aşmak zorunda kalıyor. Bizi bu şehre hizmetten alıkoymak için neler yaptılar neler. Bu şehri sahip olduğu altyapı ve üstyapı zenginlikleri ile bütünleştirerek gıpta ile bakılan şehir haline getirdik. Haliç'in tüm dip çamurlarını pompa sistemi ile naklettik. Sütlüce'de şimdi kongrelerimizi yapıyoruz. Boğaz'ın suyunu tünel sistemi ile Haliç'e bağladık. Haliç'teki su temizlendi.
İBB BAŞKANINA ELEŞTİRİ: İSTANBUL ÇOK ÇEKTİ
Bizden sonra da İstanbul'un başındaki adam rezil etti. İstanbul'un başına bir şey geldiğinde de gittiği yer belli ya bodrum ya yurt dışı. Buna Kılıçdaroğlu talimat vermiş çık gez diye. Ya Ekrem sen Trabzonlusun İstanbul'a hizmet etmek gerekirken senin oralarda ne işin var. İstanbul çok çekti yeter.
DOLMABAHÇE'DEKİ CAMİYE BİRA ŞİŞELERİ İLE GİRDİLER
Zulüm 1453 yazdılar duvarlara. Başbakanlık ofisimin karşısına rahmetli anneciğime hakaretler ettiler. Bunlar Dolmabahçe'deki camiye bira şişeleri ile girdiler. Mabedimizi kirlettiler. Tüneller açmaya kalktılar, ama bedelini ödediler. Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz. Zulüm 1453'te başladı yazanların mesajı açık değil mi? Kumpas kasetlerine sarılanların mesajı açık değil mi? 15 Temmuz'da tankların arasından kaçıp gidenlerin mesajı açık değil mi? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarına tüketmeyin ülke batsın diyenlerin mesajı açık değil mi?
AMERİKA'DA KİMLERLE GÖRÜŞTÜN AÇIKLA
Amerika'da kimlerle görüştün bay bay Kemal açıklasana. 21 yılda ülkemize eser ve hizmetleri kazandırdık. Milli geliri 3 kat artırdık. 21 milyona iş ve aş sağladık. 13 buçuk milyon yeni konut yaparak ailelerimizi yeni yuvaya kavuşturduk. Açtığımız okullarla, hastanelerle, tünellerle milletimizin tamamının hayat kalitesini yükselttik.
"EKONOMİDEKİ SIKINTILARI BİLİYORUZ"
Ülkemizdeki sıkıntıları da biliyoruz. Deprem felaketi ile sıkıntıların arttığını biliyoruz. Zamanla hal yoluna girdiğini muhakkak göreceğiz. Her sıkıntıyı nasıl çözdüysek bunların da üstesinden biz geleceğiz. Seçim beyannamemizde yüzlerce binlerce başlıkta ifade ettiğimiz projelerin tamamını hayata geçireceğiz.
14 Mayıs'ı milat yapmaya hazır mıyız. Eserlerimizle, her şeyimizle bu yoldayız. Bizde laf yok, icraat var. Emniyetten bilgileri alıyorum. Hala gelmeye çalışan vatandaşlarımız var. Atatürk Havalimanı yetmiyor.
Türkiye tarihinde en büyük yıkıma yol açan deprem ile karşı karşıya kaldı. Yıkıntıları kaldırdık, yeni konutların inşasına başladık. Bay Kemal sen İzmir milletvekili olarak İzmir'deki afetlerde ne yaptın? İzmir'de konutları yine biz yaptık.
Bu depremin ülkemize maliyeti 100 milyar doların üzerinde. Deprem yükünü de omuzladık. Ekonomimizi yıkma tehditleri savuranları da unutmadık. Biz çareyi küresel tefecilerden borç dilenmede değil ülkemizin kendi insanında arıyoruz.
FAİZİ DÜŞÜREREK YATIRIMCI GELMESİNİ İSTİYORUZ
Merkez Bankası döviz rezervi 22.5 milyar dolardı şimdi 115 milyar dolar. Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz. İstiyoruz ki yatırımcı gelsin yatırımını yapsın, bankalar gereken krediyi versin, ihracat yolu ile de Türkiye'nin rakamları patlasın.
Açılan her yeni tesis istihdam olarak, ihracat olarak bizim kazanç hanemize yazılıyor.
ASGARİ ÜCRETİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ
Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammı da salı günü açıklayacağız.
LGBT'CİLERİ SANDIĞA GÖMMEYE VAR MISINIZ?
Masanın üstünde kimler var altında kimler var hepsi birbirine karışmış. Ne diyorlar, Tayyip Erdoğan gitmeli. Türkiye'de yönetim gitmeli manşetleri atanlar kendini milli görüşçü olarak pazarlayanlarla LGBT'cileri aynı safta buluşturanlardır. Bu LGBT'cileri sandığa gömmeye var mıyız? Bunlar kapalı kapılar ardında görüşüyor. Tabanlarının hassasiyetini umursamıyorlar. Türkiye'nin yönetimine talip olsun diye kurulan masanın nereye vardığına eminim.
Ardı ardına verdiğimiz müjdelerin he biri gençlerimizin geleceğine yakılmış bir ışıktır. Kuracağımız aile bankası ile ev hanımlarımızın emekliliğini sağlayacağız.
"AMACIMIZ 5 YILDA 1.5 MİLYON YAPIYI İSTANBUL'DA DÖNÜŞTÜRMEK"
Aslında bu liste daha uzun. Gençlerimize diyeceğim şudur: gelecek kaygısı olmayan Türkiye Yüzyılını beraber kuralım. Gelin bu güne kadar ülkemize sağladığımız kazanımların içine doğan sizlerle Türkiye Yüzyıl'ında sizlerle beraber gerçekleştirelim. Ama bunun için 14 Mayıs'ta gençlerimizin tercihini doğru taraftan kullanması lazım. İstanbul tamama diyorsa Allahlın izniyle bu iş bitmiştir. Kardeşlerim her vesileyle tekrar tekrar altını çizdiğim gibi biz eserleriyle yatırımlarıyla konuşan bir iktidarız. Son 21 yılda sadece kamu yatırımlarıyla İstanbul'un eline 822 milyon liralık kaynak verdik. Bay Bay Kemal senin belediyelerin ne yaptı. Eğitimde 41 bin adet yeni derslik kazandırdık. 37 üniversite kurduk. Farklı branşlarda 1854 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarıma 30 milyar lira kaynak aktardık. Çam Sakura'dan memnun musunuz? Bakın durmuyoruz. Eğitim sağlık... Göreve geldiğimizde sıraların üzerinde tekstil kağıdıyla hazırlanmış kitaplarla okuduk. İstedik ki bizim çocuklarımız böyle okumasın. Ve Sancaktepe Şehir Hastanemiz ihalesini yaptık. 204 bin konutu sahibine teslim ettik. İlk evimde 50 bin konut ve arsa vereceğiz. Kentsel dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısını karşılayacağız. Amacımız 5 yılda 1.5 milyon yapıyı İstanbul'da dönüştürmek. Şehrin bina ve insan yoğunluğu çok fazla olan yerleri rahatlatacağız. 3000 bin konut için başlattığımız kampanyaya çok büyük ilgi var. İnşallah bu şekilde İstanbul'u depreme dayanıklı hale getireceğiz.
En büyük millet bahçemiz burası olacak. Bölünmüş yol mesafemizi 794 km çıkardık. İstanbul-İzmir otoyolunu hizmete sunduk mu. İzmir'e şimdi 3 buçuk saatte gidiliyor. Nereden nereye... Dünyanın en derin batırma tüp tüneli olan Marmaray yaptık mı? Şimdi de büyük İstanbul Tüp tünelini hayata geriyoruz. Büyük İstanbul tüneli ile günde 6 milyon vatandaşımızın kullandığı 11 farklı raylı sistemi vatandaşımıza sunacağız.
"BİZ İSTANBUL'A HİZMETİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"
İktidarlarımızın belediyeleri döneminde metro hatlarını insanlarımıza kazandırdık. Yönetimin değişti zamanda 135 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hattının inşasına başlamıştık. Yeni belediye yönetimi bir metre dahi yeni metro hattına başlamadı. Bu belediye ne iş yapar. Sabiha Gökçen Havalimanı geçtiğimiz yıl hizmete vermiştik. Bugün İstanbul genelinde inşası süren raylı sistemlerin 56 km Bakanlığımızca yürütülüyor. Biz İstanbul'a hizmeti kesintisiz sürdürmeye hazırız. Gebze Yavuz Sultan Selim köprüsü Halkalı hattı ihale aşamasına geldi. Bir de havalimanı meselesi var. İstanbul Havalimanı yolcu trafiği 60 milyonu buldu. Bu sayıyı etap etap 120 milyona çıkarıyoruz. Yeni Atatürk Kültür merkezi binası inşa ederek abidevi bir eser ortaya çıkardık. Rami Kışlasını bir kültür merkezi haline getirdik. Ayasofya'yı yeniden cami yaparak Fatih'in mirasına sahip çıktık. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin lokomotifi yine İstanbul olacak. Haftaya pazar günü ne diyecek? Ben size güveniyorum, sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Biz milliyiz, bunlara vatanımızı böldürmeyeceğimizi biliyorum.
Ayrıntılar geliyor...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KISIKLI'DA KENDİSİNİ BEKLEYEN VATANDAŞLARLA SELAMLAŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için hareket ettiği sırada Kısıklı'da konutunun önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için Kısıklı'daki konutundan çıktı. Bu sırada yol kenarında kendisini bekleyenleri görünce aracı durduran Erdoğan, vatandaşlarla selamlaştı.
Erdoğan, çocuklara oyuncak da dağıttı.
Bu sırada, bir vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu "Pazara kadar değildi Reis. Seninle dostluğumuz, mezara kadar sevgimiz, bağımız ve sonsuz aşkımız." yazılı pankart açıldığı görüldü.
MEYDAN HINCA HINÇ DOLMAYA BAŞLADI
Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan büyük İstanbul Mitingi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 16.00'da başlayacak. Miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar miting alanlarına polisin güvenlik noktalarındaki üst aramasının ardından içeriye alınıyor. Miting alanına araçlarıyla gelenler 15 farklı otopark noktasına yönlendirildi. Araçlarını park edenler, toplu taşımayla veya yaya olarak gelenler için, belirlenen noktalardan ring otobüsler kalktı. Otobüslerle gelenler de polis ekiplerinin güvenlik kontrollerinin ardından alana giriş yapmaya başladı
D-100'DE 'BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ' YOĞUNLUĞU
Cumhur İttifakı'nın Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi D-100 karayolunda yoğunluk oluştu. Cumhur İttifakı'nın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştireceği 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi Çatalca ve Beylikdüzü'nden Yeşilköy'deki miting alanına giden partililer D-100 karayolu, Atatürk Havalimanı katılımında yoğunluğa neden oldu. Metrobüs ve metro aktarmalarıyla miting alanına gidenlerin yanı sıra, Ak Parti ilçe teşkilatlarının otobüs ve minibüsleri de miting alanına ulaşmak için trafikte bekledi. Bazı vatandaşlar ise, oluşan trafik nedeniyle miting alanına yürüyerek gitti. Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis helikopteri, miting alanı ve çevresinde zaman zaman devriye uçuşu yapıyor.
Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.
Hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte yapılacak miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN MİTİNGE 16.00'DA KATILACAK
7 Mayıs gerçekleştirilecek mitingde vatandaşların alana girişleri 11.00 itibarıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge saat 16.00 itibarıyla katılması bekleniyor.
Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yapılabileceği miting alanında, 12 bin 600 personelin görev alması beklenirken, 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak.
Teknik imkan ve özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş bir teknik altyapı ile hazırlanan miting alanı, 40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlandı.
Miting alanına vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu.
Büyük bir alanda gerçekleştirileceği için giriş noktalarından, miting alanının her tarafında ring araçlarıyla hizmet verilecek.
Miting alanında teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanılacak.
ALANDA ENGELLİ DOSTU TEKNİK İMKANLAR DA PLANLANDI
Alanda, yüksek hassasiyetle toplum içerisindeki tüm vatandaşlar düşünülerek engelli dostu teknik imkanlar da planlandı.
Ulusal ve uluslararası basının yoğun bir şekilde katılım sağlayacağı miting alanında, basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde 6 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde büyük bir yer ayrıldı.
Her detayı ince bir şekilde düşünülen mitingde, Türkiye haritası sahne konseptiyle Türkiye'nin 81 ilinin her noktasına mesajını güçlü bir şekilde aktaran tasarım tercih edildi.
Büyük İstanbul Mitingi, "Türkiye Sana Emanet" söylemiyle 14 Mayıs öncesinde AK Parti seçmeni "Türkiye Yüzyılı" inancını güçlü bir şekilde ikrar edecek.
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