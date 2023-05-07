Erzurum’daki olaylarda gerçek bambaşka çıktı! HDPKK ve CHP’li grupların halka taş attığı anlar kamerada! Hadi bunu da açıkla İmamoğlu

"İZİNSİZ MİTİNG İÇİN SUÇ DUYURUSU"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaptığı açıklamada "Nerede müracatlarınız? Madem olay bu kadar büyüdü ben yarın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım. İzinsiz miting yapmanın, izinsiz yürüyüş yapmanın, taşlarla oraya gelmenin ne olduğunu anlasınlar." ifadelerini kullandı.