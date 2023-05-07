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Erzurum'daki olaylarda gerçek bambaşka çıktı! HDPKK ve CHP'li grupların halka taş attığı anlar kamerada! Hadi bunu da açıkla İmamoğlu

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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Erzurum’daki olaylarda gerçek bambaşka çıktı! HDPKK ve CHP’li grupların halka taş attığı anlar kamerada! Hadi bunu da açıkla İmamoğlu

Türkiye seçimlere doğru adım adım ilerlerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a hizmeti bırakıp il il yaptığı mitinglere devam ediyor. Son olarak Erzurum'a "Esnaf ziyareti yapacağız" diyerek giden ancak kent meydanında otobüs üzerinde konuşmaya yapmaya kalkan İmamoğlu protesto edildi. İmamoğlu'na yabancı cisimlerin atıldığı anlar sonrası polis ekipleri olaya müdahale ederken olayın arkadasında bambaşka bir gerçek çıktı. İmamoğlu'nun konuşma yaptığı esnada CHP ve HDPKK'lı isimlerin vatandaşlara taş fırlatarak tahrik ettiği görüntüler yayınlandı. İşte o anlar...

Seçimlere kısa bir süre kalırken İstanbul'daki görevini unutarak il il miting yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum'da bir provokasyona imza attı.

ESNAF ZİYARETİ DEYİP MİTİNG YAPMAYA KALKTI

İstanbul'u başıboş bırakarak hizmeti ikinci plana iten İmamoğlu "Esnaf ziyareti yapacağım" diyerek gittiği Erzurum'daki kent meydanında otobüs üzerinde miting yapmaya kalktı.

Bu esnada vatandaşların protestosuyla karşılaşan İmamoğlu'na yönelik de yabancı cisimler atılırken İmamoğlu şehri terk ederek İstanbul'a döndü.

POLİS PROTESTOCU GRUBA ANINDA MÜDAHALE ETTİ

İmamoğlu'nun otobüsünün miting alanından çıkmasının ardından gerginliğin artması üzerine yabancı cisim atan gruba, TOMA ile tazyikli suyla müdahalede bulunuldu.

"İZİNSİZ MİTİNG İÇİN SUÇ DUYURUSU"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaptığı açıklamada "Nerede müracatlarınız? Madem olay bu kadar büyüdü ben yarın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım. İzinsiz miting yapmanın, izinsiz yürüyüş yapmanın, taşlarla oraya gelmenin ne olduğunu anlasınlar." ifadelerini kullandı.

OLAYLARIN ARKASINDAKİ GERÇEK BAMBAŞKA!

Yaşanan olay sonrası mağduru oynayan İmamoğlu'nun yaşadığı olayların arkasındaki gerçek bambaşka çıktı. Yaşanan olaylar öncesi HDP ve CHP'li grupların halka taş atarak kışkırttığı görüntüler ortaya çıktı.

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