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Seçim öncesi büyük operasyon! Twitter'da FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar ön plana çıkartılıyor...

2023 seçimlerine artık sayılı günler kala başta Twitter olmak üzere sosyal medya platformlarında yerli ve milli içerikler perdelenirken, muhalif paylaşımlar adeta bir vitrin gibi ön plana çıkartılıyor. Özellikle FETÖ ve PKK yanlısı hesapların Twitter'da Sana Özel ve Takip Edilenler' algoritması adı altında bilinçli olarak kullanıcılara sunuluyor. Sosyal medya kullanıcıları ise bu durumdan rahatsız olurken "Takip etmediğim halde karşıma çıkıyor" ifadeleriyle yaşanan olaya tepki gösterdi. Paylaşımlara ilişkin yapılan bu oyun ABD seçimlerindeki "Cambridge Analytica" skandalını hafızalara getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 20:28 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 20:33
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Seçim öncesi büyük operasyon! Twitter’da FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar ön plana çıkartılıyor...

2023 (14 Mayıs) seçimlerine 2 ay kalırken sosyal medyada yerli ve milli içeriklere karşı açık bir operasyon yapılıyor. FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar Türkiye karşıtı içeriklerin dozunu artırırken Twitter algoritma değişimi adı altında söz konusu hesaplara destek çıkıyor.

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Seçim öncesi büyük operasyon! Twitter’da FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar ön plana çıkartılıyor...

FETÖ VE PKK YANLISI HESAPLARA ÖZEL DESTEK

Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında bu hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırıyor.

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Seçim öncesi büyük operasyon! Twitter’da FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar ön plana çıkartılıyor...

CAMBRİDGE ANALYTİCA SKANDALINI HATIRLATTI!

Twitter'da yürütülen operasyon akıllara ise ABD seçimlerindeki 'Cambridge Analytica skandalının benzeri Türkiye seçimleri öncesi de mi gerçekleştiriliyor?' sorusunu getiriyor.

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Seçim öncesi büyük operasyon! Twitter’da FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar ön plana çıkartılıyor...

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren "this is your digital life" isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016 yılında siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı.

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Seçim öncesi büyük operasyon! Twitter’da FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar ön plana çıkartılıyor...

İngiliz televizyon kanalı Channel 4'un açığa çıkardığı skandalda Cambridge Analytica şirketi, elde ettiği verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump'ın kazanması için kullanmıştı.