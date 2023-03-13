Seçim öncesi büyük operasyon! Twitter'da FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar ön plana çıkartılıyor...

2023 seçimlerine artık sayılı günler kala başta Twitter olmak üzere sosyal medya platformlarında yerli ve milli içerikler perdelenirken, muhalif paylaşımlar adeta bir vitrin gibi ön plana çıkartılıyor. Özellikle FETÖ ve PKK yanlısı hesapların Twitter'da Sana Özel ve Takip Edilenler' algoritması adı altında bilinçli olarak kullanıcılara sunuluyor. Sosyal medya kullanıcıları ise bu durumdan rahatsız olurken "Takip etmediğim halde karşıma çıkıyor" ifadeleriyle yaşanan olaya tepki gösterdi. Paylaşımlara ilişkin yapılan bu oyun ABD seçimlerindeki "Cambridge Analytica" skandalını hafızalara getirdi. İşte detaylar...