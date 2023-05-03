Türkiye’nin karanlık yılları | 1990’lar ve faili meçhul cinayetler! CHP-HDP’nin ortaklığı yeni değilmiş

Siyasi yasakların bitmesiyle Süleyman Demirel geri dönüyor ve DYP seçimden yüzde 28 oyla çıkıyor. Ve yine pazarlılar dönemi yaşanıyor. SHP'nin HEP yani Hürriyetçi Emek Partisi yani bugünkü HDP'nin ilk siyasal organizasyonu olan HEP'in Meclis'e girmesidir. Burada SHP (1980 darbesi sonrası kapatılan CHP'nin içinden çıkan parti) Meclis'e girmek ve oylarını artırmak için Hep ile ittifak kuruyor. Bu ittifak DYP nezdinde ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Süleyman Demirel, o dönem HEP'in PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu söylüyor.