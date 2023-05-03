Kremlin’e İHA’larla saldırı | Rusya: Saldırı Putin’e suikast girişimi! Saldırı ne anlama geliyor?

Kullanılan taktik ve stratejisinin gece olması bundan böyle Ankara gibi Paris gibi dünyanın başka yerlerine de böyle saldırıların yapılabileceğini ve devletler hukukuna çok ters bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Bu başka devletlere de robotik sistemlerle saldırı yapılırsa harbin genel kurallarını da değiştiren ve devletleri terörize eden sürece sürükleyecektir. Yani rüzgar eken kasırga biçer. Rusya önemli bir devlettir ve onunla oynamak yanlış bir durumdur.