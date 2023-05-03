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Kremlin’e İHA’larla saldırı | Rusya: Saldırı Putin’e suikast girişimi! Saldırı ne anlama geliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Kremlin’e İHA’larla saldırı | Rusya: Saldırı Putin’e suikast girişimi! Saldırı ne anlama geliyor?

Rusya, Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Saldırıyı Putin'e karşı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz." denildi. Peki saldırı ne anlama geliyor? Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi. Caşın, “Yetkiler tarafından açıklamalar yapıldı 5 Mayıs’ta tabi tahıl anlaşması konuşulacaktı. Bu anlaşma 18 Mayıs’ta bitiyor. Hem Rusya hem dünya gıda güvenliği açısından çok önemliydi. Ben bu saldırının maksatlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu tarz durumlara karşı tam tersi düşünüyor, Rusya ve Ukrayna savaşını sona erdirmek istiyor. Barışın tesisine çalışan Türkiye’ye karşı da atılan bir mermidir. Bakın Türkiye Milli Savunma Bakanı, bakanlı topluyor diğer taraftan bu sabote ediliyor.” dedi.

Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulunuldu. Rusya saldırının Putin'e suikast girişimi olarak değerlendirildiğini açıkladı ve saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Kremlin, saldırının 'planlı bir terör eylemi' olarak değerlendirildiğini belirtti ve saldırıda iki insansız hava aracının kullanıldığını duyurdu.

Peki Kremlin'i direkt olan hedef alan saldırı ne anlama geliyor? Bundan sonra neler olabilir? Rusya nasıl bir karşılık verir? Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın öne çıkan sözleri:

"Yetkiler tarafından açıklamalar yapıldı 5 Mayıs'ta tabi tahıl anlaşması konuşulacaktı. Bu anlaşma 18 Mayıs'ta bitiyor. Hem Rusya hem dünya gıda güvenliği açısından çok önemliydi. Ben bu saldırının maksatlı olduğunu düşünüyorum. Putin, Rusya için çok önemli bir lider. Rusya gibi büyük bir devleti önemli devlet adamlarından bir tanesi. Bu saldırıyı kınıyorum, alçakça bir saldırıdır.

Bir devletin egemenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Bunu da tahmin ediyorum Ukrayna-Rusya barışını istemeyen emperyalistler yaptı. Mutlaka Rus istihbaratı bunu ortaya çıkaracaktır. Bu saldırı şu anda Rusya'ya misilleme hakkını verdi. Rusya bunun cevabını verecektir. Birileri, Rusya'yı savaşa çekmek istiyor.

Herson'da Rusya tarafından yapılan saldırı ilk tepkidir. Rusya'nın saldırı çok daha etkin ve can alıcı bir yer olacaktır. Birileri Rusya'yı silah kullanmaya itmek istiyor. Bu çok tehlikeli bir oyun ve kumar. Aslında Ukraynalı gibi görünen ya da Ukrayna'yı koruyor gibi görünen büyük güçlerin Ukrayna ve Rus gençlerini öldürmek için yapılmış tuzak olduğunu kesinlikle söyleyebilirim.

Kullanılan taktik ve stratejisinin gece olması bundan böyle Ankara gibi Paris gibi dünyanın başka yerlerine de böyle saldırıların yapılabileceğini ve devletler hukukuna çok ters bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Bu başka devletlere de robotik sistemlerle saldırı yapılırsa harbin genel kurallarını da değiştiren ve devletleri terörize eden sürece sürükleyecektir. Yani rüzgar eken kasırga biçer. Rusya önemli bir devlettir ve onunla oynamak yanlış bir durumdur.

Türkiye bu tarz durumlara karşı tam tersi düşünüyor, Rusya ve Ukrayna savaşını sona erdirmek istiyor. Barışın tesisine çalışan Türkiye'ye karşı da atılan bir mermidir. Bakın Türkiye Milli Savunma Bakanı, bakanlı topluyor diğer taraftan bu sabote ediliyor. Bunu nerede gördük? Bakın Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye hiçbir devletin yapamadığını arabuluculuk rolünü üstlendi ve Dışişleri Bakanları masaya oturdu. Ama müttefikler tankından topuna kadar her gün Ukrayna'yı silahlandırıyor. Netice Rusya ve Ukraynalı gençler ölüyor. İşte bu alçakça bir kumardır."

Kremlin’e saldırının perde arkası! Nükleer tuzak KREMLİN'E SALDIRININ PERDE ARKASI! NÜKLEER TUZAK
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