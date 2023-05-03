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HDP Diyarbakır Milletvekili adayı Azad Barış: Seçimi kazanırsak özerklik getireceğiz! Afrin’i geri alacağız

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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HDP Diyarbakır Milletvekili adayı Azad Barış: Seçimi kazanırsak özerklik getireceğiz! Afrin’i geri alacağız

Türkiye artık seçimlere doğru adım adım ilerleken HDP ve PKK'nın yanında altılı koasliyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'ndan yüz bulan HDPKK'lılar küstah çıkışlarını sürdürüyor. CHP'li isimlerin verdiği "Öcalan'a özgürlük ve özerklik" vaatleri sonrası Kandil'den sevinç çığlıkları yükselirken HDP Diyarbakır Milletvekili adayı Azad Barış yaptığı açıklamada "Seçimi kazanırsak özerklik getireceğiz, Afrin’i geri alacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Seçimlere çok az bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından koşarak HDPKK'lı dostlarını ziyarete gitti.

"BAZI KONULARDA HDP İLE HAREKET EDECEĞİZ"

Bu ziyaret sonrası yapılan basın toplantısında eline tutuşturulan emir listesini okuyan Bay Kemal sonrasında da HDP ile bazı konularda birlikte hareket edeceklerini dile getirdi.

CHP'DEN ÖZERKLİK VE ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

Bu açıklamalar Kandil'de sevinç yaratırken HDPKK'lı isimler de üst üste Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamalarında bulundu. Bu açıklamalar sonrası CHP'li isimler bebek katili Öcalan'a özgürlük ve özerklik vaatlerini yineledi.

CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.

PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA RESMİ DESTEK

Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.

"100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ"

PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

İMAMOĞLU SLOGANLARI GEÇİŞTİRDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuştuğu sırada hep bir ağızdan "Selo'ya özgürlük" sloganları atılırken, İmamoğlu'nun o anlarda sessiz kalması ise dikkat çekti.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN ZAFER İŞARETİ

İmamoğlu çifti Van'da CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamlarken Dilek İmamoğlu, alandakileri zafer işareti yaparak selamladı.

"ÖZERKLİK GETİRECEĞİZ AFRİN'İ GERİ ALACAĞIZ"

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu'ndan yüz bulan HDP Diyarbakır Milletvekili adayı Azad Barış yaptığı açıklamada "Seçimi kazanırsak özerklik getireceğiz, Afrin'i geri alacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun mitinginde Öcalan sloganları

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